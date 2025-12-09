Todos los partidos que se jugarán en Kansas City para el Mundial 2026
En el Estadio de la Ciudad de las Fuentes se llevará a cabo el debut de la Selección de Argentina en el torneo
- 5 minutos de lectura'
La FIFA dio a conocer los partidos con sus respectivos horarios de la próxima Copa del Mundo 2026, que iniciará en el mes de junio. Kansas City será una de las 11 sedes en Estados Unidos y será en la casa de los Chiefs en donde arranque la actividad del Grupo J, el cual es liderado por la albiceleste.
Kansas City será sede de seis partidos del Mundial 2026
En total, el estadio sede de los Kansas City Chiefs de la NFL, será la sede de seis encuentros de la Copa del Mundo 2026, informó FIFA:
- Cuatro partidos de la fase de grupos
- Una eliminatoria de dieciseisavos
- Un partido de cuartos de final
El calendario en la Copa Mundial 2026 para el estadio de Kansas City:
Fase de grupos
- Jueves 16 de junio de 2026: Partido 19 – Argentina vs. Argelia – Grupo J- Estadio Kansas City, a las 21.00 (hora del Este).
- Sábado, 20 de junio de 2026: Partido 34 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City, a las 22.00 hs (tiempo del Este).
- Jueves 25 de junio de 2026: Partido 58 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City, a las 19.00 hs (tiempo del Este).
- Sábado 27 de junio de 2026: Argelia vs. Austria – Grupo J – Estadio Kansas City, a las 22.00 hs (tiempo del Este).
Dieciseisavos de final
- Viernes 3 de julio de 2026: Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Estadio Kansas City
Cuartos de final
- Sábado 11 de julio de 2026: Partido 100 – Ganador del partido 95 vs. Ganador del partido 96 - Estadio Kansas City
Kansas City, el estadio más ruidoso de EE.UU.
La sede está ubicada en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, tiene una capacidad para 73 mil espectadores y se inauguró en 1972. Este estadio es también un bastión de éxito en la NFL, y tiene un récord de cinco campeonatos de conferencia consecutivos.
Reconocido por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del planeta, alcanzó un nivel de 142,2 decibelios cuando los Chiefs se enfrentaron a los New England Patriots en 2014.
Kansas City, a menudo llamada la Capital del fútbol de Estados Unidos, es una zona metropolitana biestatal que se ubica justo en la frontera entre Misuri y Kansas.
Es la casa del Sporting KC, dos veces ganador de la MLS, y del KC Current, que llegó a la final de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) en 2022.
Los 11 estadios de EE.UU. que albergarán partidos del Mundial
El Mundial 2026 tendrá un total de 16 estadios, 11 de ellos ubicados en Estados Unidos, según FIFA:
- Estadio de Atlanta: tiene capacidad para 75 mil personas. Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales.
- Estadio de Boston: capacidad de 65 mil hinchas. Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.
- Estadio de Dallas: presenta una capacidad para 94 mil espectadores y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.
- Estadio de Houston: posee una capacidad de 72.220 personas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.
- Estadio de Kansas City: presenta capacidad de 73 mil personas. Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.
- Estadio de Los Ángeles: cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.
- Estadio de Miami: dispone de una capacidad de 65 mil personas. Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.
- Estadio de Nueva York y Nueva Jersey: capacidad para 82.500 personas. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la final.
- Estadio de Filadelfia: presenta una capacidad para 69 mil fanáticos. En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final.
- Estadio del Área de la Bahía de San Francisco: cuenta con capacidad para 71 mil personas. Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final.
- Estadio de Seattle: presenta una capacidad de 69 mil almas y se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.
