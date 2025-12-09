Todos los partidos que se jugarán en Kansas City para el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer los partidos con sus respectivos horarios de la próxima Copa del Mundo 2026, que iniciará en el mes de junio. Kansas City será una de las 11 sedes en Estados Unidos y será en la casa de los Chiefs en donde arranque la actividad del Grupo J, el cual es liderado por la albiceleste.

Kansas City será sede de seis partidos del Mundial 2026

En total, el estadio sede de los Kansas City Chiefs de la NFL, será la sede de seis encuentros de la Copa del Mundo 2026, informó FIFA:

Cuatro partidos de la fase de grupos

Una eliminatoria de dieciseisavos

Un partido de cuartos de final

El Kansas City Stadium es una de las 11 sedes en EE.UU. donde se jugará el Mundial 2026 (gehafieldatarrowhead.com)

El calendario en la Copa Mundial 2026 para el estadio de Kansas City:

Fase de grupos

Jueves 16 de junio de 2026: Partido 19 – Argentina vs. Argelia – Grupo J- Estadio Kansas City, a las 21.00 (hora del Este).

Partido 19 – Argentina vs. Argelia – Grupo J- Estadio Kansas City, a las 21.00 (hora del Este). Sábado, 20 de junio de 2026: Partido 34 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City, a las 22.00 hs (tiempo del Este).

Partido 34 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City, a las 22.00 hs (tiempo del Este). Jueves 25 de junio de 2026: Partido 58 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City, a las 19.00 hs (tiempo del Este).

Partido 58 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City, a las 19.00 hs (tiempo del Este). Sábado 27 de junio de 2026: Argelia vs. Austria – Grupo J – Estadio Kansas City, a las 22.00 hs (tiempo del Este).

El estadio de Kansas City tendrá encuentros correspondientes a los Grupos E, F y J (Instagram/@jordymarsono)

Dieciseisavos de final

Viernes 3 de julio de 2026: Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Estadio Kansas City

Cuartos de final

Sábado 11 de julio de 2026: Partido 100 – Ganador del partido 95 vs. Ganador del partido 96 - Estadio Kansas City

Kansas City, el estadio más ruidoso de EE.UU.

La sede está ubicada en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, tiene una capacidad para 73 mil espectadores y se inauguró en 1972. Este estadio es también un bastión de éxito en la NFL, y tiene un récord de cinco campeonatos de conferencia consecutivos.

El estadio de Kansas City tiene una capacidad de 73 espectadores aproximadamente (Instagram/@jordymarsono)

Reconocido por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del planeta, alcanzó un nivel de 142,2 decibelios cuando los Chiefs se enfrentaron a los New England Patriots en 2014.

Kansas City, a menudo llamada la Capital del fútbol de Estados Unidos, es una zona metropolitana biestatal que se ubica justo en la frontera entre Misuri y Kansas.

Es la casa del Sporting KC, dos veces ganador de la MLS, y del KC Current, que llegó a la final de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) en 2022.

Los 11 estadios de EE.UU. que albergarán partidos del Mundial

El Mundial 2026 tendrá un total de 16 estadios, 11 de ellos ubicados en Estados Unidos, según FIFA: