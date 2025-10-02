Toluca alza su primera Campeones Cup con dramático triunfo ante Galaxy

En una remontada agónica con goles sudamericanos, el Toluca venció el miércoles 3-2 a Los Angeles Galaxy en la Campeones Cup de 2025, el duelo anual entre los monarcas de las ligas mexicana y norteamericana (MLS).

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, y su hijo y asistente, Shayr Mohamed, fueron expulsados en un choque lleno de tensión en el que el fútbol mexicano se colocó por delante de la MLS en el palmarés de esta competencia no oficial.

El Galaxy, que jugaba como local, se puso dos veces por delante en el marcador con un gol de penalti del uruguayo Diego Fagúndez en el minuto 36 y otro del brasileño Gabriel Pec en un contragolpe en el 83.

Pero el Toluca, que se había estrenado con un tanto del argentino Nicolás Castro en el minuto 53, dio la última voltereta en los minutos finales.

El también argentino Franco Romero empató en el 88 al remachar en el punto de penalti un despeje de la zaga local y, al borde de la tanda de penaltis, el uruguayo Federico Pereira marcó el gol del triunfo en el 90+4 al rematar entre dos defensores en el área pequeña.

"Es una victoria increíble. Todo el grupo se supo sobreponer a los momentos complicados", dijo Pereira a Apple TV. "Estuvimos dos veces abajo y el grupo mostró que está fuerte y esta es la recompensa".

Los aficionados de los Diablos Rojos, mayoría en las gradas del Dignity Health Sports Park de Carson (California), celebraron a lo grande el triunfo en un juego lleno de asperezas con hasta ocho tarjetas amarillas y las expulsiones en el banco de Toluca.

Antonio Mohamed siguió la segunda mitad desde la grada tras ser expulsado por protestar airadamente en el centro del campo al cierre de la primera parte. El árbitro salvadoreño Iván Barton mostró después otra tarjeta roja en la segunda mitad a Shayr Mohamed.

"Felicidades a Toluca, son un gran equipo, pero el nivel de caos fue un disparate. Fue una falta de respeto para el juego", reclamó el entrenador del Galaxy, Greg Vanney.

"El caos que crearon en el césped simplemente no está bien", insistió el timonel del equipo angelino, que aspiraba a darle una alegría a sus aficionados al final de una temporada catastrófica.

Tercer título de Mohamed

Franquicia más laureada de la MLS, el Galaxy ha estado hundido en la última posición durante toda la campaña, en la que no pudo contar con su líder, el mediapunta español Riqui Puig, por una grave lesión de rodilla.

"Fue una temporada decepcionante y esta era una forma de sacar algo bueno y se escapó en los últimos cinco minutos", lamentó Vanney.

Toluca, en cambio, festejó su tercer título en cuatro meses bajo la guía de Mohamed, un técnico bautizado como Rey Midas en el fútbol mexicano.

El Turco condujo en mayo a los Diablos Rojos al triunfo en el Clausura 2025, su cuarto título de liga con cuatro clubes distintos, y en julio al de Campeón de Campeones.

La clave de Mohamed "es la conexión que tiene con los jugadores. Es un técnico muy cercano y el jugador adentro de la cancha lo respalda", afirmó Pereira.

En el descanso "motivó al grupo a sacar el partido adelante para demostrar esta rebeldía que tenemos", relató.

La liga mexicana suma ahora cuatro trofeos en la Campeones Cup después del de Toluca, del América (2024) y los dos de Tigres (2018 y 2023).

La MLS se quedó con tres coronas del Atlanta United (2019), Columbus Crew (2021) y New York City (2022).

Esta competencia es parte de la estrecha rivalidad futbolística entre los países vecinos, que ambas ligas han institucionalizado a través de eventos conjuntos como la Leagues Cup y el Juego de las Estrellas.

Alineaciones:

LA Galaxy: Novak Micovic - Miki Yamane (Mauricio Cuevas, 70), Maya Yoshida, Emiro Garcés, Julián Aude (John Nelson, 69) - Edwin Cerrillo, Harbor Miller (Matheus Nascimento, 70), Elijah Wynder (Miguel Berry, 90+5), Diego Fagúndez - Gabriel Pec y Joseph Paintsil. DT: Greg Vanney.

Toluca: Luis García - Diego Barbosa (Santiago Simon, 45+1), Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo - Marcel Ruiz, Franco Romero, Ricardo Angulo (Juan Pablo Domínguez, 70), Nicolás Castro (Helinho, 85) - Alexis Vega y Paulinho (Robert Morales, 90+1. DT: Antonio Mohamed.

