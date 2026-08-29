Trataban de abordar un vuelo a Nueva York cuando la CBP les descubrió un cargamento oculto de US$140.000

Agentes federales interceptaron a dos pasajeros procedentes de Senegal en el Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago, cuando se disponían a continuar su viaje hacia LaGuardia. El procedimiento formó parte de dos operativos que dejaron 1172 libras (unos 532 kilogramos) de khat incautadas y un valor callejero total superior a US$140 mil, en medio de otras operaciones en aeropuertos de EE.UU.

CBP en Chicago: cómo fueron las dos incautaciones de 1172 libras de khat en O’Hare

Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado, el primer procedimiento ocurrió el 19 de agosto. Los oficiales enviaron a los dos viajeros al área secundaria de equipaje y encontraron 167 paquetes de khat ocultos dentro de plástico rosa. La incautación de ese día alcanzó 755 libras (unos 342 kilogramos).

El primer control dejó 167 paquetes y 755 libras de la sustancia incautadas el 19 de agosto CBP

La revisión ocurrió antes de que ambos abordaran su siguiente vuelo hacia el Aeropuerto LaGuardia. El comunicado identificó esa terminal como el destino de la conexión que los pasajeros tenían después de O’Hare.

Un día después, los oficiales escoltaron a un tercer viajero procedente de Senegal hacia una inspección secundaria. Dentro de su equipaje hallaron 93 paquetes de khat ocultos en bolsas plásticas rosas y envueltos en papel de aluminio. Ese segundo decomiso sumó otras 417 libras (unos 189 kilogramos).

Los tres viajeros quedaron bajo arresto. La CBP indicó que fiscales estatales presentaron cargos por tráfico de sustancias controladas y por fabricación o entrega de más de 200 gramos de una sustancia de las Listas I y II.

Cómo detectó la CBP los 260 paquetes de khat ocultos en equipajes en O’Hare

Los agentes realizaron las revisiones en el área de inspección secundaria de equipaje en O’Hare. El comunicado no detalló qué dato concreto llevó a seleccionar a cada pasajero, pero Michael Pfeiffer, director interino de Operaciones de Campo de la oficina de Chicago, atribuyó el resultado al intercambio de información entre oficiales y al uso de estrategias basadas en inteligencia.

Pfeiffer sostuvo además que quienes intentan introducir contrabando prueban distintas formas de ocultarlo y destacó el trabajo de los agentes para detectar esos envíos. La agencia ubicó este procedimiento dentro de los controles de la CBP contra drogas ocultas en los puntos de entrada.

Qué es el khat: los efectos y riesgos de la sustancia incautada por la CBP, según la DEA

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) describió el khat como un arbusto perenne con flores que algunas personas consumen por su efecto similar al de un estimulante. Sus dos ingredientes activos son la catina y la catinona.

La DEA explicó que las personas suelen masticar las hojas de una forma parecida al tabaco y las mantienen dentro de la mejilla para liberar la sustancia activa. Las hojas secas también sirven para preparar té o una pasta masticable.

La DEA identifica a la catina y la catinona como los dos ingredientes activos presentes en el khat CBP

Entre sus posibles efectos, la agencia mencionó delirios, paranoia, pesadillas, alucinaciones e hiperactividad. El consumo también puede provocar un aumento inmediato de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, además de insomnio, trastornos gástricos, manchas marrones en los dientes y agotamiento físico en casos de abuso crónico.

La DEA señaló que no se conoce la dosis necesaria para considerar que existe una sobredosis.La agencia también registró reportes de daño hepático y complicaciones cardíacas, en especial entre consumidores de largo plazo o tras dosis elevadas.

Alerta de la CBP por el khat: las recientes incautaciones en aeropuertos de EE.UU.

La autoridad fronteriza señaló que sus oficiales registran un aumento del khat trasladado en equipajes. Como antecedente, mencionó dos incautaciones recientes de 412 libras (unos 187 kilogramos) y 847 libras (unos 384 kilogramos) en el Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington Thurgood Marshall, además de otras 368 libras (unos 167 kilogramos) detectadas en el Aeropuerto Internacional Dulles.

La CBP incautó khat africano con destino a California

Durante el año fiscal comprendido entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, los oficiales y agentes de la CBP incautaron cerca de 46.000 libras de khat (unos 20.865 kilogramos). Entre el 1° de octubre de 2025 y el 31 de julio de 2026, la cifra llegó a casi 19.000 libras (unos 8618 kilogramos).