Alerta de la CBP en Chicago: oficiales revisaron una maleta en O’Hare y encontraron carne de primate

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) decomisaron 11 libras (cinco kilos) de carne de primate en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago este lunes 6 de abril. El equipaje de una persona encendió las alertas de las autoridades.

Preocupación por una inspección de CBP

El hallazgo ocurrió durante una inspección secundaria de equipaje a un pasajero cuyo origen no fue revelado. La carne fue incinerada de manera inmediata por representar un potencial riesgo para la salud pública nacional.

Carne confiscada por la CBP X CBP

A través de un comunicado compartido en su página web oficial, la CBP de Chicago advirtió que estos productos, conocidos como “bushmeat” (carne de selva), están rigurosamente prohibidos por ser posibles portadores de virus como el ébola o la viruela del mono.

Según el protocolo vigente, cualquier tipo de artículo agrícola debe ser declarado para su inspección por especialistas del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés). El ingreso de restos animales sin procesar amenaza tanto la seguridad sanitaria como la estabilidad de la industria ganadera en Estados Unidos.

Riesgos sanitarios y sanciones por ingresos ilegales en EE.UU.

La introducción de enfermedades animales extranjeras podría generar pérdidas millonarias y un aumento en los costos de los productos básicos para el consumidor final, indicaron las autoridades.

Estos productos, conocidos como “bushmeat” (carne de selva), están rigurosamente prohibidos X CBP

Las normativas de la CBP establecen consecuencias para los infractores:

Confiscación y posterior destrucción: los artículos no declarados son retenidos y destruidos mediante métodos aprobados para prevenir la propagación de plagas.

los artículos no declarados son retenidos y destruidos mediante métodos aprobados para prevenir la propagación de plagas. Penalidades civiles: la omisión en la declaración de productos agrícolas puede resultar en multas importantes según la gravedad de la falta.

la omisión en la declaración de productos agrícolas puede resultar en multas importantes según la gravedad de la falta. Impacto económico: los brotes de enfermedades dentro de EE.UU. podrían reducir de forma drástica el comercio de bienes de origen nacional hacia otros países.

“Muchos productos agrícolas tienen prohibida la entrada porque pueden ser portadores de plagas y enfermedades animales extranjeras”, explicaron las autoridades en el portal.

“Esta vigilancia es un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal para blindar las fronteras contra amenazas biológicas invisibles”, agregaron.

Artículos restringidos y recomendaciones para viajeros

La lista de productos prohibidos informada por la CBP incluye carnes, frutas frescas, verduras, plantas, semillas y hasta muestras de suelo. Los pasajeros que declaren artículos prohibidos en cantidades no comerciales pueden abandonarlos en el puerto de entrada sin enfrentar sanciones.

Sin embargo, ocultar estos productos conlleva el riesgo de confiscación y el inicio de procesos administrativos que podrían complicar futuros ingresos al país.

La CBP detalló el listado de artículos prohibidos y permitidos en EE.UU. Archivo

Las autoridades recordaron que incluso pequeñas cantidades de productos derivados de animales silvestres pueden desencadenar alertas sanitarias internacionales si se detectan patógenos altamente contagiosos.

“Chicago CBP negó la entrada de la carne debido a preocupaciones de salud humana. Traer productos agrícolas sin declarar puede resultar en multas”, informaron.