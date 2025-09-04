Tribunal en EE.UU. mantiene fallo favorable a pasaportes con género “X”

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este jueves un fallo de un tribunal inferior que le ordenó al gobierno de Donald Trump reanudar la emisión de pasaportes con la opción de género "X".

Trump emitió en enero una orden ejecutiva según la cual solo se reconocerían dos géneros: masculino y femenino, poniendo fin a las políticas oficiales que reconocían un tercer género en los pasaportes, identificado con una "X".

En junio, una jueza de distrito ordenó al Departamento de Estado que reanudara la emisión de pasaportes con la opción "X" para las personas transgénero y no binarias afectadas por el cambio de política.

Este jueves, un panel de tres jueces de un tribunal de apelaciones denegó la solicitud de la administración Trump para suspender la orden de la jueza.

En su decisión, los magistrados señalaron la conclusión del tribunal inferior de que las personas afectadas por el cambio "sufrirán una variedad de daños inmediatos e irreparables" por la aplicación de la política.

El primer pasaporte estadounidense con el género "X" fue emitido en octubre de 2021 por el Departamento de Estado, que especificó que la casilla "X" estaba reservada para "personas no binarias e intersexuales" y, en general, para quienes no se identifican con los criterios de género propuestos previamente.

Durante su campaña, Donald Trump prometió poner fin a lo que él llama la "locura transgénero" en Estados Unidos.

