Trucos poco conocidos para ahorrar dinero en Costco: los códigos secretos de las rebajas
Estos consejos ayudan a comprar de forma más accesible en la cadena de supermercados y a conservar mucho más dinero en la billetera
- 4 minutos de lectura'
Costco es una cadena mayorista donde los clientes pueden encontrar una amplia selección de productos exclusivos. En estas tiendas existen varios trucos poco conocidos que permiten ahorrar dinero y aprovechar cada centavo.
Trucos para ahorrar dinero en Costco
- Descifrar los códigos secretos de precios
Las etiquetas de precios de Costco esconden un lenguaje que revela descuentos especiales. Según el sitio AOL, conocer estos códigos puede marcar la diferencia:
- Termina en 0.97: es una señal de liquidación. Estas ofertas no se anuncian y significan que un gerente rebajó el artículo, que no volverá a reponerse.
- Termina en .00 o .88: indica un descuento especial del gerente, generalmente por exceso de inventario o empaques dañados.
- Termina en 0.49 o 0.79: corresponde a descuentos del fabricante, una promoción exclusiva que no depende de Costco.
- Etiqueta con asterisco: si aparece un asterisco en la esquina superior derecha, el producto será discontinuado y no volverá al inventario, según How to Money.
- Dividir la membresía para pagar menos
La membresía Gold Star de Costco cuesta US$65 al año, pero no es necesario pagarla en soledad. Cada titular principal puede agregar un miembro del hogar de forma gratuita, una opción ideal para compañeros de habitación, parejas o familiares que vivan bajo el mismo techo.
- Aprovechar el centro de neumáticos y la gasolina
El centro de llantas ofrece con frecuencia promociones que permiten reducir entre US$80 y US$150 en un juego de cuatro neumáticos. La instalación incluye rotaciones, balanceo y reparación gratuita de por vida. Además, Costco utiliza nitrógeno en lugar de aire, lo que ayuda a mantener la presión por más tiempo y mejora el rendimiento del combustible.
Por otra parte, muchas tiendas Costco también ofrecen gasolina a precios más bajos que los de otros competidores, destacó People.
- Comprar en línea sin membresía
Quienes no tengan membresía pueden comprar en el sitio web de Costco al pagar un recargo del 5% sobre el precio de la mayoría de los productos. Esta opción puede ser conveniente para adquirir electrónicos o electrodomésticos costosos, ya que Costco ofrece una política de devoluciones y garantías muy favorables.
En ocasiones, la cadena lanza promociones con US$30 o más de descuento en nuevas membresías o créditos en tienda.
- Acumular reembolsos con la tarjeta Visa de Costco
La tarjeta Costco Anywhere Visa de Citi permite obtener beneficios por cada compra:
- 4% de reembolso en gasolina y carga de vehículos eléctricos (hasta US$7000 anuales, luego 1%)
- 3% en restaurantes y viajes
- 2% en Costco y Costco.com
- 1% en el resto de las compras
- Si se combina con la Membresía Ejecutiva (US$120 anuales), se obtiene un reembolso adicional del 2%, lo que equivale a un 4% en total en cada compra, explicó AOL.
- Buscar liquidaciones de temporada
Costco aplica grandes descuentos en ropa y artículos fuera de temporada. Es posible ahorrar hasta un 50% o más en varios productos.
- Aprovechar la farmacia y la óptica sin membresía
Los medicamentos recetados, las vacunas contra la gripe y los exámenes de la vista suelen ser más baratos que en otras cadenas como CVS o Rite Aid. También se pueden conseguir gafas y lentes de contacto a precios competitivos. No es necesario tener membresía, destacó People.
- Elegir productos Kirkland Signature
La marca propia de Costco, Kirkland Signature, ofrece una alternativa más económica sin sacrificar calidad. Según Southern Living, muchos de sus productos se elaboran en las mismas fábricas que las grandes marcas, pero con precios más bajos.
- Reservar vacaciones con Costco Travel
Además de sus ofertas mayoristas, Costco cuenta con un programa de viajes que brinda precios competitivos en paquetes de cruceros, alquiler de autos, hoteles y resorts con todo incluido. Los beneficios suelen incluir créditos para el resort, desayunos, un segundo conductor gratis o mejoras de habitación.
Aunque Costco Travel se destaca en cruceros y paquetes vacacionales, conviene comparar los precios de vuelos y hoteles por separado
- Comprar tarjetas de regalo con descuento
Costco ofrece regularmente tarjetas de regalo por debajo de su valor nominal, una forma sencilla de ahorrar dinero en compras cotidianas, informó AOL.
