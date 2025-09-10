Trump afirma que activista de derecha Charlie Kirk "está muerto"
El activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo en
El activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo en una universidad de Utah, anunció el miércoles el presidente Donald Trump, quien calificó a su aliado como "legendario".
"El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", publicó Trump en su red Truth Social.
"Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!"
