Trump afirma que activista de derecha Charlie Kirk "está muerto"

El activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo en

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
El activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo en una universidad de Utah, anunció el miércoles el presidente Donald Trump, quien calificó a su aliado como "legendario".

"El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", publicó Trump en su red Truth Social.

"Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!"

