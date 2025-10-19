Trump amenaza con enviar militares a San Francisco

Donald Trump amenazó con enviar tropas a San Francisco en una entrevista transmitida este domingo, mientras busca desplegar el ejército estadounidense en más ciudades controladas por los demócratas.

El presidente ya envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis, mientras que jueces frenaron su despliegue en Chicago y Portland.

"Ahora iremos a San Francisco", declaró a Fox News.

"La diferencia es que creo que nos quieren en San Francisco. San Francisco era realmente una de las grandes ciudades del mundo. Y hace 15 años, todo salió mal", añadió.

Trump ha exagerado repetidamente la magnitud de la delincuencia en las ciudades estadounidenses para justificar despliegues, a los que se han opuesto en gran medida los líderes demócratas locales.

A finales del mes pasado, sugirió que las ciudades estadounidenses se utilizaran como "campos de entrenamiento" para las fuerzas militares.

El primer despliegue en Los Ángeles, en junio, se produjo después de protestas por redadas migratorias generalizadas que, según los críticos, parecían dirigirse principalmente a las personas por su raza o el idioma que hablaban.

Ese despliegue fue duramente criticado por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, probable candidato presidencial en 2027.

San Francisco ocupa un lugar especial en la cosmovisión republicana.

La ciudad, con problemas documentados de indigencia y drogadicción, aparece con frecuencia en los canales de cable de derecha como un ejemplo de lo que consideran la desaparición de los centros urbanos de Estados Unidos bajo el control del Partido Demócrata.

