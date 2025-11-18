Trump amenaza con retirar licencia de ABC tras preguntas de una periodista

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el martes con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, exasperado por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de Jeffrey Epstein.

La corresponsal de ABC News, Mary Bruce, interrogó en el Despacho Oval a Trump y a su invitado, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, cuya responsabilidad había sido señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses en el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi.

"¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿Es un conflicto de intereses?", inquirió Bruce.

El promotor saudita Dar Global anunció el lunes una nueva asociación en Maldivas con la Organización Trump, dirigido desde 2016 por Donald Junior y Eric Trump, pero su padre sigue siendo accionista a través de un fideicomiso.

"Y su alteza real, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11 de septiembre (un atentado cuyo cerebro fue el saudita Osama bin Laden, nota del editor) están furiosas de que usted esté aquí en el Despacho Oval. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted?", añadió, mientras Trump le preguntaba para quién trabajaba.

"ABC noticias falsas. Una de las peores en el rubro", interrumpió el mandatario, cortante.

El presidente negó cualquier conflicto de intereses. "No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso", aseguró.

Luego defendió vigorosamente a su invitado sobre el caso de Khashoggi, asesinado en el consulado saudí en Estambul por agentes saudíes, a pesar de que la inteligencia estadounidense sugiere que aprobó la operación.

Bin Salmán "no sabía nada" y "podemos dejarlo ahí. No necesita poner a nuestro invitado en una situación incómoda haciéndole esa pregunta", añadió.

Sin embargo, la periodista de ABC News no se dejó intimidar por el intercambio. Volvió a la carga unos minutos después, esta vez preguntando el caso del difunto delincuente sexual Epstein, que fue amigo de Trump y ha sido un problema para el mandatario desde hace meses.

"Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista", respondió Trump, furioso.

"No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein", dijo el presidente.

"Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia (de transmisión) a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas", continuó.

Trump instó al jefe del regulador estadounidense de radiodifusión (FCC), que ya en el pasado había amenazado a ABC con sanciones, a "revisar eso", antes de decirle a la periodista: "No más preguntas de usted".

El enfrentamiento tiene lugar después de que el presidente llamara "cerdita" a otra reportera la semana pasada cuando ella le preguntó sobre Epstein.

