Trump anuncia aranceles a gabinetes de cocina, muebles y camiones pesados
LA NACION
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el jueves que impondrá aranceles de importación del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a los muebles tapizados y del 25% a los camiones pesados a partir del 1 de octubre.
Trump manifestó en su red social que los fabricantes extranjeros de muebles y gabinetes están inundando Estados Unidos con sus productos y que se deben aplicar aranceles "por Seguridad Nacional y otras razones".
Expresó que los camiones pesados y las piezas fabricadas en el extranjero están perjudicando a los productores nacionales.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
