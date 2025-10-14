Trump anuncia seis muertos en nuevo ataque contra lancha frente a Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un nuevo ataque contra una supuesta embarcación del narcotráfico frente a las costas de Venezuela, con un balance de seis personas muertas, según el mensaje en su red Truth Social.

Se trata del quinto ataque como mínimo del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las aguas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto.

Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas. El primer anuncio de un ataque de este tipo fue el 2 de septiembre.

Este nuevo bombardeo de precisión se realizó luego de que "inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta" de esas organizaciones, aseguró Trump.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego un impacto que la destruye totalmente.

Washington asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, mientras Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Venezuela.

Maduro ha respondido con ejercicios militares y puso a la población de su país en alerta.

Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.

Trump ha dicho que su política antidrogas funciona y que las acciones militares pueden ser llevadas además a rutas del narcotráfico por tierra.

El gobierno republicano se enfrenta también a la oposición demócrata en el Poder Legislativo, que exige explicaciones por esos ataques.

Senadores demócratas forzaron una votación la semana pasada para intentar parar esos ataques, pero sin éxito.

Trump mandó previamente una carta oficial al Congreso en la que declaró a Estados Unidos en "conflicto armado" con los carteles del narcotráfico.

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra.

El Departamento de Justicia tiene por otra parte un memorándum que justificaría el uso incluso de agencias como la CIA en estos operativos.

Venezuela intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU el viernes para denunciar los bombardeos.

Los ataques, sin precedentes en la región, han provocado la alarma de países vecinos como Colombia o la aprobación de pequeños estados insulares como Trinidad y Tobago, que denuncia regularmente la llegada de narcolanchas provenientes de Venezuela.

jz/nn