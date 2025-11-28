Trump anunció que suspenderá permanentemente la migración a Estados Unidos de todos los países del “tercer mundo”

WASHINGTON-. A raíz del asesinato de una oficial de la Guardia Nacional en manos de un ciudadano afgano, el presidente Donald Trump anunció que suspenderá “permanentemente” la migración hacia Estados Unidos desde “todos los países del tercer mundo”. El mandatario republicano justificó, además, que la medida permitirá que el país norteamericano “se recupere por completo” y amenazó con revocar visados concedidos por la administración de Joe Biden.

“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, expresó Trump en The Truth Social, donde también le deseó un feliz día de Acción de Gracias a todos menos aquellos que “odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos representa”. “No estarán aquí por mucho tiempo”, remató.

Trump señaló que, a pesar de los avances tecnológicos, la política migratoria ha erosionado las condiciones de vida de muchos y que, por tal motivo, ordenó la suspensión.

También aseguró que terminará con “millones de admisiones ilegales” de la gestión de Biden “incluyendo las firmadas por el autopen de Sleepy Joe [el apodo peyorativo que utiliza para el expresidente]”; expulsará a cualquiera que no sea un “activo neto” para Estados Unidos o sea “incapaz de amar” al país; eliminará todos los beneficios y subsidios federales para no ciudadanos; desnaturalizará a los migrantes que “socaven la tranquilidad nacional”; y deportará a aquellos extranjeros que signifique una “carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental”.

A very Happy Thanksgiving salutation to all of our Great American Citizens and Patriots who have been so nice in allowing our Country to be divided, disrupted, carved up, murdered, beaten, mugged, and laughed at, along with certain other foolish countries throughout the World,… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2025

“Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluyendo aquellas admitidas mediante un proceso de aprobación no autorizado e ilegal de autopen. Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación”, continuó el mandatario.

En tanto, en su cuenta de X, el mandatario republicano afirmó que, según el último censo, la población extranjera oficial de Estados Unidos es de 53 millones de personas, de las cuales la mayoría que recibe asistencia social proviene de países en crisis o “viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga”. “Ellos y sus hijos reciben el apoyo de enormes pagos de ciudadanos estadounidenses patriotas que, por su nobleza, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera. Soportan lo que le ha sucedido a nuestro país, pero hacerlo los está devorando”, sostuvo.

Luego explicó: “Un migrante que gana 30.000 dólares con una tarjeta de residencia recibirá aproximadamente 50.000 en beneficios anuales para su familia. La población migrante real es mucho mayor. Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits y más)”.

Trump aseguró que Estados Unidos necesita "recuperar el orden" Alex Brandon - AP

La tajante medida de Trump se produjo horas después de conocerse la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, una miembro de la Guardia Nacional que fue baleada este miércoles por Rahmanullah Lakanwal, de 29, un ciudadano afgano. En el tiroteo, que tuvo lugar en los alrededores de la Casa Blanca, también resultó herido otro oficial, quien se encuentra en estado crítico.

La muerte de Beckstrom se produjo después de que ella y el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24 años, resultaran heridos en un tiroteo a pocas cuadras de la Casa Blanca en la víspera de Acción de Gracias. El magnate republicano subrayó que la especialista, “una persona increíble”, murió tras ser “brutalmente atacada”. “Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que hablamos, una joven muy respetada y una persona magnífica. Comenzó su servicio en junio de 2023, sobresaliendo en todos los sentidos. Acaba de fallecer“, confirmó.

Tras el episodio y antes del anuncio, Trump había puesto nuevamente el foco en las políticas de inmigración e hizo alusión a una revisión masiva de asilos y green cards, mientras que el director de los Servicios de Inmigración de Estados Unidos informó que, por orden del mandatario republicano, su agencia volverá a examinar “todas las green cards de todos los extranjeros de todos los países de preocupación”.

Con información de AFP.