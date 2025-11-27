El explosivo triángulo amoroso que salpica a RFK Jr., una periodista y un político con un viejo romance en la Argentina

LOS ÁNGELES.– Ryan Lizza, durante años una de las figuras más influyentes del medio estadounidense Politico y hoy autor de un blog personal seguido de cerca en Washington, pasó de marcar la agenda política a convertirse en el principal cronista de una historia que la capital consume con morbo y fascinación.

Cada mañana, cientos de usuarios ya no abren su página para saber qué ocurre en el Congreso o anticipar el próximo movimiento de Donald Trump, sino para seguir el culebrón más comentado del poder: la caída pública de su expareja, la periodista Olivia Nuzzi, y su entramado sentimental con figuras de la política nacional.

El relato mezcla ambición, celos y venganza, pero también espionaje y filtraciones, y ahora suma un nuevo elemento que mantiene encendida la polémica: el libro ya publicado por Nuzzi, que volvió a poner la historia en el centro del debate y reavivó la discusión sobre los límites éticos del periodismo político en Estados Unidos.

Olivia Nuzzi

Todo empezó en septiembre de 2024, cuando New York Magazine suspendió a Nuzzi al descubrirse que mantenía una relación personal con Robert F. Kennedy Jr., por entonces candidato presidencial independiente y hoy secretario de Salud de Trump. Aunque ella aseguró que la relación nunca había sido física, nadie le creyó. Y el escándalo apenas comenzaba.

En ese momento, Nuzzi convivía en Georgetown con Ryan Lizza, un periodista experimentado que había logrado reconstruir su carrera tras su propio escándalo, ocurrido en 2017. Ese año, Lizza fue despedido de The New Yorker luego de ser acusado de “conducta sexual inapropiada”, acusaciones que él siempre negó.

La relación con Kennedy derivó en una disputa judicial entre ambos. Nuzzi lo acusó de filtrar información con el objetivo de perjudicarla, mientras que Lizza sostuvo que las denuncias en su contra se basaban en falsedades y que existía una intención deliberada de incriminarlo. Con el tiempo, ambas partes retiraron las demandas y pusieron fin al conflicto legal.

Ryan Lizza

Nuzzi huyó a Los Ángeles en 2024, consiguió un puesto en Vanity Fair y empezó a escribir en secreto un libro: American Canto, donde narra —sin nombrarlo— su apasionado vínculo con Kennedy. El relato revela mensajes, confesiones y un enamoramiento mutuo que desmiente su versión original de una relación platónica.

Él la llamaba “Livvy”, le escribía poemas, hablaba de tener un hijo con ella y llegó a decir que tomaría una bala por ella. Según informó The Daily Beast, el entonces secretario de Salud y Servicios Humanos le dedicó incluso poemas de tono explícito. “Tienes la boca abierta esperando mi cosecha”, supuestamente escribió en una de esas composiciones dirigidas a la periodista política. “Quiero fluir a través de ti. Quiero dominarte y domarte. Mi amor”, dice otro de los fragmentos publicados por el sitio web.

Tras la difusión del caso, Nuzzi sostuvo que Kennedy le pidió que fuera ella quien cargara con el costo mediático de la situación.

Un triángulo amoroso entre periodistas y un funcionario de Trump expone cómo se desdibujan los límites entre poder, ética y ambición en Washington Getty Images

El libro, que sale a la venta el 2 de diciembre, la muestra viviendo aislada en Malibú, escribiendo desde su teléfono mientras caminaba por los acantilados y reconstruyendo un país que —según su interpretación— había caído en la lógica trastornada del trumpismo.

Pero el verdadero giro explosivo llegó la semana pasada. Lizza, que desde 2021 dirigía Playbook, el influyente boletín político de Politico, y que hoy escribe de manera independiente, publicó en su blog un texto que volvió a abrir la herida.

Con un remate de novela, reveló que la infidelidad de Nuzzi no había sido solo con Kennedy: años antes, durante las primarias republicanas de 2020, también había tenido una relación con Mark Sanford, otro aspirante presidencial. “Tenemos un problema: Olivia se está acostando con Mark Sanford”, le dijo entonces a su agente literario.

Mark Sanford fue gobernador y candidato presidencial Archivo

Sanford no era un nombre menor en la política estadounidense. Ya arrastraba un pasado de escándalo que había marcado su carrera. En 2009, mientras era gobernador de Carolina del Sur, protagonizó uno de los episodios más insólitos de la política reciente: durante varios días desapareció de la escena pública asegurando a su equipo que estaba recorriendo el Sendero de los Apalaches.

La mentira se desmoronó rápidamente. En realidad, Sanford había viajado a la Argentina para encontrarse con la periodista María Belén Chapur, con quien mantenía una relación extramatrimonial. El episodio desató un vendaval mediático, dañó de forma irreversible su capital político y puso fin a su matrimonio de veinte años.

Las últimas publicaciones de Lizza reactivaron una tormenta nueva con viejos ingredientes. Las redes sociales rescataron antiguos tuits de Nuzzi en los que ironizaba sobre series donde periodistas jóvenes se acuestan con sus fuentes. En cuestión de horas, el affaire entre Nuzzi y Sanford se convirtió en el tema del día en Washington.

Una de las publicaciones de Nuzzi

Sin embargo, Lizza no se detuvo ahí. En dos publicaciones adicionales describió a Nuzzi como una operadora política encubierta de Kennedy, alguien que lo asesoraba, influía en sus decisiones, gestionaba contactos y hasta compartía información confidencial obtenida mediante su acceso como periodista. Según él, llegó incluso a revelar fuentes de campaña.

El capítulo más inquietante quedó para el final: Lizza asegura que Nuzzi, bien conectada con el equipo de Trump, envió a una retratista con una grabadora oculta a Mar-a-Lago, para conseguir información delicada que pudiera favorecer a Kennedy en su negociación por un cargo en el gobierno. Incluso sugirió que Nuzzi salió obsesionada con algo explosivo que Trump habría dicho sobre el atentado de Butler, Pensilvania, el ataque que casi le cuesta la vida al entonces candidato en julio de 2024.

En American Canto, Nuzzi construye su propio contrapunto: la historia de una mujer que se enamora del político sobre el que debía escribir, atrapada entre una vocación periodística corrosiva, una relación sentimental imposible y la atracción gravitacional del universo Trump. Relata su infancia, su carrera fulgurante y su caída en cámara lenta. Niega demostrar nada: afirma que no busca convencer, solo narrar.

Con información del New York Times