Qué se sabe de los dos miembros de la Guardia Nacional de 20 y 24 años en estado crítico tras el tiroteo en Washington

WASHINGTON.– La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, identificó el jueves a los dos miembros de la guardia nacional heridos en un tiroteo el día anterior como la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargeneto primero Andrew Wolfe, de 24 años. Ambos se encuentran hospitalizados en estado crítico.

“Dos familias están destrozadas y separadas como resultado de las acciones de un solo hombre”, declaró Pirro durante una conferencia de prensa. “Se han sometido a cirugía y rezamos por su bienestar”, añadió la fiscal.

Un hombre pasa junto a manchas de sangre, parcialmente lavadas en el lugar del tiroteo, cerca de la Casa Blanca, en Washington, el 27 de noviembre de 2025 Cliff Owen� - FR170079 AP�

Los uniformados habían sido desplegados a Washington bajo la Misión “DC Segura y Hermosa” del presidente norteamericano, Donald Trump, a principios de agosto, según un comunicado de la Guardia Nacional de Virginia Occidental. De acuerdo a la actualización más reciente, hay 2188 efectivos de la Guardia asignados a la capital norteamericana.

Una mancha de sangre parcialmente lavada es visible en el lugar del tiroteo, cerca de la Casa Blanca, en Washington, el jueves 27 de noviembre de 2025 Cliff Owen� - FR170079 AP�

En sus declaraciones a los medios, Pirro dijo que los dos miembros de la Guardia habían prestado juramento solo 24 horas antes de ser baleados. Sin embargo, según el medio norteamericano ABC News, un vocero de la fuerza de tarea conjunta dijo más tarde que los efectivos habían sido investidos como agentes menos de 24 horas antes del tiroteo para “mantener su condición habilitante para realizar patrullajes de presencia”.

Después del tiroteo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el presidente republicano ordenó enviar otros 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington.

Qué se sabe de los guardias

La Guardia Nacional de Virginia Occidental proporcionó en su comunicado de hoy información adicional sobre los dos miembros de la fuerza que luchan por sus vidas.

La soldado especialista del Ejército Sarah Beckstrom, comenzó su servicio en la Guardia el 26 de junio de 2023 y estaba asignada a la 863ª Compañía de Policía Militar, 111ª Brigada de Ingenieros, Guardia Nacional del Ejército de Virginia Occidental.

Lo que parece ser un orificio de bala en un macetero de la vereda, en el lugar del tiroteo, en Washington, el jueves 27 de noviembre de 2025 Cliff Owen� - FR170079 AP�

El sargento técnico de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, se unió a la Guardia el 5 de febrero de 2019 y estaba asignado al Escuadrón de Apoyo de Fuerza, 167ª Ala de Transporte Aéreo, Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental, donde se desempeñaba como especialista en personal y recursos humanos.

Desde que se unió a la fuerza, Wolfe había obtenido múltiples condecoraciones, entre ellas la Medalla al Logro en las Fuerzas Aéreas y Espaciales, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional y la Medalla del Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo.

“Todo lo que necesitamos ahora son oraciones por mi hijo”, dijo el jueves a los medios el padre de Wolf en la casa familiar del sargento.

Por su parte, el padre de la especialista Beckstrom dijo que era poco probable que su hija se recuperara. “Estoy sosteniéndole la mano en este momento”, dijo Gary Beckstrom cuando fue contactado por teléfono. “Tiene una herida mortal. No va a haber recuperación”, agregó el padre, quien se negó a seguir hablando.

Dos orificios de bala y etiquetas de evidencia se ven en parte de un macetero en el lugar del tiroteo, en Washington, el jueves 27 de noviembre de 2025 Cliff Owen� - FR170079 AP�

El jueves, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, le dijo a Fox News que Beckstrom se había ofrecido como voluntaria para trabajar durante el feriado de Acción de Gracias.

“Ella se ofreció como voluntaria, al igual que muchos de esos miembros de la Guardia, para que otras personas pudieran estar en sus casas con sus familias. Sin embargo, ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas”, dijo la funcionaria.

Cómo fue el tiroteo

“Lamentablemente, hoy, mientras la mayoría de las familias se reúnen para dar gracias por las bendiciones que han recibido, dos familias han quedado destrozadas y despedazadas como resultado de las acciones de un solo hombre”, dijo Pirro el jueves.

Los miembros de la Guardia “respondieron al llamado, asumieron la responsabilidad, se ofrecieron como voluntarios y arriesgaron sus vidas por personas a las que ni siquiera conocen”, agregó la fiscal.

Flores y una bandera estadounidense, donde dos soldados de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca, en Washington, el 27 de noviembre de 2025 Cliff Owen� - FR170079 AP�

Pirro dijo que el sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, atravesó el país para lanzar un ataque “de estilo emboscada” con un revólver Smith & Wesson.357. El agresor le disparó a uno de los miembros de la Guardia, que cayó, y luego le volvió a disparar antes de abrir fuego contra el otro soldado, según la fiscal.

Una vista general muestra la escena de un tiroteo en Washington, el 27 de noviembre de 2025 MANDEL NGAN� - AFP�

Actualmente, Lakanwal enfrenta cargos de agresión con intención de matar estando armado y posesión de un arma de fuego durante un crimen violento. La fiscal aclaró que “es demasiado pronto para decir” cuáles fueron los motivos del sospechoso.

La gravedad de los cargos podría aumentar, dijo Pirro, y agregó: “Oramos para que sobrevivan y que el cargo más alto no tenga que ser homicidio premeditado. Pero no se equivoquen, si ello no ocurre, ese ciertamente será el cargo “.

Agencias ANSA, AP y AFP y diario The New York Times