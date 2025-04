Trump apuesta todo confiando en que el alto costo de los aranceles beneficiará a los estadounidenses

WASHINGTON (AP) — Ni siquiera 24 horas después de que su partido perdiera una elección clave en Wisconsin y tuviera un desempeño inferior a lo esperado en Florida, el presidente estadounidense Donald Trump siguió el guion que ha definido su carrera política: Redobló la apuesta.

El movimiento de Trump el miércoles para imponer nuevos aranceles a las importaciones de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos marca una apuesta total por parte del republicano de que su visión económica, que al mismo tiempo es radical, dará frutos para los estadounidenses. Fue la realización de sus cuatro décadas de defensa de una política exterior proteccionista y la creencia de que el libre comercio estaba llevando a Estados Unidos al declive a medida que su economía pasaba de la manufactura a los servicios.

El anuncio de los aranceles fue la manifestación más reciente y quizás más audaz de la libertad de Trump en su segundo mandato para liderar con sus instintos después de sentir que su primer periodo en el Despacho Oval fue restringido por asesores que no compartían su visión del mundo. Cómo se desarrolle podría ser un juicio definitorio sobre su presidencia.

Las primeras críticas han sido preocupantes

Los mercados financieros tuvieron su peor semana desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los socios comerciales extranjeros tomaron represalias y los economistas advirtieron que los impuestos a las importaciones podrían aumentar la inflación y potencialmente llevar a Estados Unidos a una recesión. Ahora son los legisladores republicanos quienes están preocupados por el futuro de su partido, mientras que los demócratas se sienten recién animados por lo que ven como un exceso de Trump.

Activistas demócratas planearon participar en manifestaciones en todo el país el sábado en lo que se perfilaba como las mayores demostraciones desde que Trump regresó al cargo en enero.

“Los vientos están cambiando”, señaló Rahna Epting, quien lidera MoveOn, uno de varios grupos que están organizando las protestas.

Trump no se deja intimidar

El mandatario prometido que los aranceles a las importaciones provocarán un renacimiento de la manufactura nacional y ayudarán a financiar una extensión de sus recortes de impuestos de 2017. Mientras el promedio industrial Dow Jones caía 1.600 puntos el jueves, Trump insistió en que las cosas iban "muy bien" y que la economía “florecería”. Pasó el viernes en el campo de golf mientras el índice se desplomaba 2.200 puntos más.

En su primer mandato, las amenazas de aranceles de Trump llevaron a los líderes mundiales a su puerta para cerrar acuerdos. Esta vez, sus acciones hasta ahora han llevado a una fuerte represalia de China y promesas de los aliados europeos de contraatacar.

Incluso algunos partidarios de Trump están teniendo sus dudas

Frank Amoroso, un residente de 78 años de Dewitt, Michigan, dijo que está preocupado por el aumento a corto plazo de las tasas de interés y la inflación, aunque cree que los aranceles serán buenos para el país a largo plazo.

Amoroso, un ingeniero automotriz jubilado que votó por Trump, dijo que le daría al desempeño del presidente en su segundo mandato una calificación de 7 u 8. "Creo que está haciendo las cosas demasiado rápido", expresó. "Pero espero que las cosas se hagan de manera prudente y que la economía sobreviva a una pequeña caída".

El representante republicano French Hill expresó durante una asamblea telefónica con sus electores el jueves por la noche sus reservas sobre la naturaleza amplia de los aranceles.

Hill, quien representa un distrito que incluye Little Rock, Arkansas, dijo que no apoya los aranceles sobre Canadá y México. Comentó que el gobierno debería centrarse en renegociar un acuerdo comercial de Estados Unidos con sus dos vecinos.

"No apoyo los aranceles generales como una cuestión general, y por lo tanto no apoyo esos, y estaré instando a cambios allí porque no creo que terminen recaudando una gran cantidad de ingresos como se ha afirmado", señaló Hill. "Desearía pensar que lo harían, pero personalmente no creo que lo hagan. Pero sí apoyo la diplomacia comercial".

Aun así, gran parte de la coalición "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" de Trump sigue siendo públicamente solidaria.

Doug Deason, un destacado donante republicano con sede en Texas, dijo que le encanta el plan de aranceles del presidente, incluso si causa alguna disrupción económica.

"Nos dijo durante la elección que habría dolor para cada estadounidense para dar la vuelta a este barco", dijo Deason. "Es difícil ver cómo nuestros portafolios se deterioran tanto, pero lo entendemos. Esperamos que mantenga el rumbo".

Demócratas obtienen victorias

Mientras Trump lucha con la economía, los demócratas están comenzando a salir de la nube de fatalidad que ha consumido a su partido desde su derrota electoral en noviembre.

Obtuvieron una victoria decisiva en la elección de la Corte Suprema estatal de Wisconsin el martes, incluso después de que Elon Musk y sus grupos afiliados invirtieran más de 20 millones de dólares en la contienda. Luego, el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, dio nueva vida a la resistencia demócrata al pronunciar un discurso récord de 25 horas en el Senado que se centró en un llamado a su partido para encontrar su determinación.

Booker dijo a The Associated Press después que ha comenzado un cambio político significativo incluso mientras su partido intenta aprender de sus errores en la elección presidencial de 2024.

"Creo que estás viendo mucha más energía, mucha más determinación, mucho más sentimiento de que tenemos que luchar", señaló Booker. "No puedes quedarte atrás más. No puedes quedarte al margen. Hay un movimiento más grande y creciente".

Booker, un candidato presidencial en 2020, reconoció que no descarta una candidatura en 2028, aunque dijo que por ahora está enfocado en su reelección al Senado en 2026.

Hay un amplio acuerdo entre los demócratas, e incluso algunos republicanos, al menos en privado, de que lo que Trump ha desatado en la economía global podría ayudar a acelerar el regreso demócrata.

Ezra Levin, cofundador del grupo de resistencia progresista conocido como Indivisible, ha sido crítico de la respuesta de los funcionarios demócratas en las últimas semanas al liderazgo de Trump. Pero el viernes, estaba algo eufórico sobre las consecuencias políticas para el Partido Republicano de Trump después del anuncio de los aranceles.

"Subir los precios en general para tus electores no es popular", dijo Levin. "Es el tipo de cosa que puede llevar a una eliminación total generacional de un partido al estilo de 1932".

___

Peoples informó en Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas, e Isabella Volmert en Dewitt, Michigan, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.