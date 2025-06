Trump arremete contra el “comunista” que ganó las primarias demócratas de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al ganador de las primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York como un "comunista puro", en declaraciones emitidas el domingo.

La sorpresiva victoria la semana pasada de Zohran Mamdani, un joven inmigrante musulmán autodeclarado socialista, provocó una tormenta en filas demócratas y enfureció a Trump y a sus colaboradores, que lo acusaron de ser un extremista radical.

"Es un comunista puro" y un "lunático de la extrema izquierda radical", dijo este domingo Trump en el programa de Fox News "Sunday Morning Futures con Maria Bartiromo".

"Creo que es muy malo para Nueva York", añadió el presidente estadounidense, que creció en esa ciudad y construyó allí su negocio inmobiliario.

"Si logra ganar, yo seré presidente y él tendrá que hacer lo correcto (o) no recibirá dinero" del gobierno federal, advirtió.

La Casa Blanca de Trump ha amenazado repetidamente con recortar fondos a ciudades estadounidenses lideradas por demócratas si se oponen a sus políticas, incluidas las llamadas ciudades santuario, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

También invitado a programas de TV este domingo, Mamdani afirmó que mantendría "absolutamente" el estatus de Nueva York como ciudad santuario para que "los neoyorquinos puedan salir de las sombras y entrar en la vida plena de la ciudad a la que pertenecen".

Preguntado directamente en "Meet the Press" de NBC si es comunista, Mamdani, nacido en Uganda hace 33 años, respondió: "No, no lo soy".

"Y ya he tenido que empezar a acostumbrarme al hecho de que el presidente hablará sobre cómo me veo, cómo sueno, de dónde soy, quién soy", dijo Mamdani, al señalar que Trump quiere "distraer" la atención sobre sus propuestas.

"Estoy luchando por las mismas personas trabajadoras que durante la campaña él prometió empoderar, pero que desde entonces ha traicionado", apuntó.

Mamdani, actualmente legislador estatal, aparecía rezagado en las encuestas detrás del exgobernador Andrew Cuomo, pero ganó impulsado con su discurso de alquileres más bajos, guarderías y autobuses gratuitos.

Aunque los votantes registrados como demócratas superan a los republicanos en una proporción de tres a uno en Nueva York, la victoria de Mamdani en noviembre no está asegurada.

El actual alcalde Eric Adams es demócrata, pero busca la reelección como independiente, mientras que Cuomo también podría postularse sin afiliación.

mlm/ad/db