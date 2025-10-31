Trump avanza con la remodelación de la Casa Blanca: la extravagante transformación del baño Lincoln

WASHINGTON.- El presidente norteamericano, Donald Trump, anunció el viernes vía redes sociales la renovación total del baño del dormitorio Lincoln, en otro paso de su remodelación en la Casa Blanca.

“Renové el baño Lincoln en la Casa Blanca. Había sido remodelado en la década de 1940 con un estilo art déco de azulejos verdes, totalmente inapropiado para la era de Lincoln”, publicó Trump en Truth Social a bordo del Air Force One, mientras el cierre del gobierno norteamericano (“shutdown”) transitaba su día número 30.

“Lo hice en mármol blanco y negro pulido tipo Statuary. Esto es muy apropiado para la época de Abraham Lincoln y, de hecho, ¡podría ser el mismo mármol que estaba allí originalmente!”, destacó el mandatario.

Minutos después, Trump publicó más imágenes del baño, donde se aprecian detalles dorados en la canilla, la manija de la ducha, el tacho de basura y otros accesorios. Una bata blanca con el sello presidencial puede verse colgar de un gancho también en combinación.

El presidente norteamericano ya había hecho referencia al proyecto de remodelación del baño a comienzos de este mes, durante una cena en la Casa Blanca, señalando que el antiguo estilo “no era exactamente Abe Lincoln”.

El presidente norteamericano, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 9 de octubre de 2025, en Washington Alex Brandon� - AP�

“El baño fue hecho por la familia Truman, hace mucho tiempo. Está hecho con azulejos verdes y en un estilo que no era exactamente Abe Lincoln”, dijo entonces el presidente.

“En realidad es art déco. Y el art déco no combina con, ya saben, 1850 y la Guerra Civil... Pero lo que sí combina es el mármol statuary. Así que lo arranqué todo y construimos un baño. Es absolutamente hermoso y totalmente acorde con aquella época, porque el Dormitorio Lincoln es, eh, increíble, para quienes lo hayan visto”, añadió el magante.

Renovación de la Casa Blanca

La obra en el baño presidencial se enmarca en un proyecto de remodelación más amplio de la Casa Blanca encarado por el magnate inmobiliario.

Desde su vuelta al gobierno en enero de este año, Trump ya renovó por completo el Salón Oval, saturado ahora en tonos dorados, pavimentó el Jardín de las Rosas, donde históricamente se realizaron eventos al aire libre y, este mes, empezó las obras en el Ala Este, donde demolió parte de la mansión presidencial para construir un salón de baile de más de 8360 metros cuadrados destinado a recibir invitados en eventos oficiales.

Obras de demolición de una parte del Ala Este de la Casa Blanca, el jueves 23 de octubre de 2025, en Washington Jacquelyn Martin - AP

En la Sala del Gabinete, donde suele reunirse con su personal y, ocasionalmente, con líderes internacionales, también se incorporaron incrustaciones y molduras doradas a las paredes y la chimenea. El magnate agregó además nuevas banderas a la sala, incluyendo algunas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea norteamericanas.

En septiembre, Trump también inauguró el “Paseo de la Fama Presidencial” en la Galería Oeste, el paso principal entre la residencia ejecutiva de la Casa Blanca y el Ala Oeste.

La pared de la columnata cerca del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington, el 30 de septiembre de 2025 BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La exposición muestra los retratos de cada presidente, en orden cronológico, enmarcados en oro con incrustaciones adicionales de oro sobre los retratos, con una única excepción. En lugar del expresidente Joe Biden, el actual mandatario enmarcó una imagen de un bolígrafo automático (“autopen”) firmando su nombre, en referencia a las afirmaciones que Trump ha hecho, sin aportar pruebas, de que el estado cognitivo de Biden le impedía firmar documentos y conceder indultos.

Crítica

Después de la publicación del presidente sobre la remodelación del baño Lincoln, el gobernador demócrata de California y conocido detractor del mandatario republicano, Gavin Newsom, reaccionó en redes sociales con una burla a Trump.

“¡WOW! ¡LA REINA TIENE UN BAÑO NUEVO! (Los estadounidenses pierden sus beneficios alimentarios mañana)”, escribió Newsom el viernes en X, acompañando el texto con una imagen de Trump vestido como una mujer de la época victoriana.

WOW!! THE QUEEN HAS A NEW BATHROOM



(Americans lose food benefits tomorrow) https://t.co/A5C3j6q5gB pic.twitter.com/KWzhnJSMKk — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 31, 2025

La publicación hace referencia además al hecho de que, a partir de mañana, el mayor programa de asistencia alimentaria del país de nombre SNAP no contará con fondos para seguir operando a raíz del cierre del gobierno de Estados Unidos.

El programa atiende aproximadamente a 1 de cada 8 estadounidenses y es una pieza clave de la red de seguridad social del país.

Sin embargo, dos jueces federales dictaminaron casi al mismo tiempo el viernes que la administración de Trump debe continuar financiando el programa utilizando fondos de contingencia.

Agencia AP y y diario The New York Times