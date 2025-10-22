Las cinco grandes renovaciones con las que Trump busca transformar la Casa Blanca
El presidente ya dio inicio a las reformas con la demolición esta semana de parte del Ala Este
- 4 minutos de lectura'
WASHINGTON.- En menos de un año, el presidente Donald Trump ya remodeló significativamente la Casa Blanca. El Salón Oval está decorado de arriba abajo con oro. El césped del Jardín de las Rosas está pavimentado. Y el lunes, parte del Ala Este fue demolida mientras el proyecto del salón de baile de más de 8360 metros cuadrados del mandatario republicano avanzaba a paso firme.
Esto es lo que sabemos sobre las cinco renovaciones clave de la Casa Blanca:
Sala de Gabinete
La temática dorada del presidente estadounidense se extiende a la Sala del Gabinete, donde suele reunirse con su personal y, ocasionalmente, con líderes internacionales. Allí se añadieron incrustaciones y molduras doradas a las paredes, y la repisa de la chimenea también está decorada con elementos dorados.
Trump también agregó más banderas a la sala, incluyendo banderas de ramas específicas de las fuerzas armadas, como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Lámparas de araña ornamentadas iluminan ahora la sala.
Galería Oeste
En septiembre, Trump inauguró el “Paseo de la Fama Presidencial” en la Galería Oeste, el paso principal entre la residencia ejecutiva de la Casa Blanca y el Ala Oeste. La exposición muestra los retratos de cada presidente, en orden cronológico, enmarcados en oro con incrustaciones adicionales de oro sobre los retratos.
Pero en lugar del retrato del expresidente Joseph R. Biden Jr., aparece una foto de un bolígrafo automático firmando su nombre, en referencia a las afirmaciones que Trump ha hecho, sin aportar pruebas, de que el estado cognitivo de Biden le impedía firmar documentos y conceder indultos. Presidentes y otros políticos han utilizado dispositivos como el bolígrafo automático durante décadas , y Biden afirmó que tomó las decisiones de clemencia firmadas con un bolígrafo automático.
Salón Oval
La afinidad de Trump por la decoración dorada es quizás más evidente en el Despacho Oval. Retratos enmarcados en oro adornan las paredes, junto con espejos con marcos dorados y incrustaciones doradas. Incluso el sello presidencial en el techo del despacho está cubierto de pan de oro.
El Salón Oval es el espacio de trabajo oficial del presidente, y durante su segundo mandato, Trump lo ha utilizado con frecuencia para reunirse con líderes extranjeros. El telón de fondo de estas reuniones suele ser la repisa de la chimenea, que Trump adornó con objetos históricos de la colección de la Casa Blanca, todos en oro.
Los presidentes suelen realizar cambios en el Salón Oval para reflejar sus prioridades o el legado que desean transmitir. Sin embargo, presidentes anteriores, incluido Trump en su primer mandato, optaron por una decoración más discreta.
En su segundo mandato, el republicano incluso trasladó la hiedra que tradicionalmente adornaba la repisa de la chimenea de la Casa Blanca a un invernadero.
Jardín de las Rosas
Durante el verano, Trump mandó pavimentar el jardín de rosas con baldosas de piedra y añadió mesas con sombrillas de rayas amarillas y blancas, imitando el patio de superficie dura de Mar-a-Lago. Pero los rosales siguen ahí.
El mandatario organizó recientemente una cena para legisladores republicanos en el espacio renovado, al que llamó el “Club del Jardín de las Rosas”. La ceremonia de concesión póstuma de la Medalla Presidencial de la Libertad al activista conservador Charlie Kirk también se celebró aquí.
Salón de baile
Una de las renovaciones más importantes en curso es la incorporación de un salón de baile al Ala Este por parte de Trump. Anunciada por primera vez en julio, Trump afirmó que su construcción era necesaria para recepcionar grandes eventos de líderes mundiales. El mandatario afirmó que su construcción costará más de 200 millones de dólares y tendrá capacidad para 999 personas.
Trump declaró que las contribuciones personales y las donaciones privadas cubrirán la factura del salón de baile, no los contribuyentes ni las contribuciones extranjeras. Sin embargo, esto ha suscitado inquietud entre historiadores y expertos en ética gubernamental.
Según imágenes publicadas por la Casa Blanca, el diseño propuesto para el interior del salón de baile evoca características del Gran Salón de Baile del resort Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach. Con 8400 metros cuadrados, el Salón del Ala Este casi duplicará la superficie de la Casa Blanca. La demolición de parte del Ala Este comenzó a finales de octubre.
