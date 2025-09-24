Trump critica el regreso del programa de Jimmy Kimmel y dice que podría haber medidas contra ABC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el regreso este martes del programa del humor
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el regreso este martes del programa del humorista Jimmy Kimmel, luego de que estuvo suspendido unos días debido a presiones sobre los canales de TV que lo transmiten.
En un mensaje en su red Truth Social, Trump acusó a la cadena ABC de "favorecer 99% a la BASURA demócrata" y aseveró que Kimmel es "otro brazo del DNC", en referencia al Comité Nacional Demócrata.
"Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme US$16 millones", escribió el mandatario republicano.
