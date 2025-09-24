El gesto de Roberto García Moritán con Pampita luego del robo que sufrió en su domicilio
Fue Fernando Burlando quien reveló en el programa DDM (América TV) la actitud del exmarido de la modelo y padre de Ana tras el hecho delictivo
Delincuentes ingresaron a robar a la casa de Carolina ‘Pampita’ Ardohain ubicada en Barrio Parque. Afortunadamente, no había nadie en la propiedad, por lo que solo se llevaron elementos materiales y los celulares que contenían un tesoro afectivo para la familia: las fotos y los videos de Blanca -la hija mayor de la modelo y Benjamín Vicuña, que murió en 2012-, que luego fueron recuperados. En medio del mal momento, su abogado Fernando Burlando reveló en el programa DDM (América TV) el gesto que tuvo Roberto García Moritán con su expareja y madre de su hija Anita por lo sucedido.
“A las 11 de la noche, yo le toqué el timbre a todos los vecinos para ver si conseguíamos cámaras”, relató el letrado.“Estaba con Roberto García Moritán, que me acompañó y se quedó un rato”, aseguró. Además, contó que encontraron un dominio original en uno de los vehículos de apoyo de la banda. “Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros. A partir de ahí, empieza otra investigación: seguir el auto con las cámaras de la Ciudad para ver hacia dónde fue y con quién se encontró. En este auto, donde había siete monos arriba, no estaba solo”, explicó.
El empresario se mostró atento y solidario con su expareja y madre de su hija Anita, acompañándola en un momento de difícil que dejó en claro que, más allá de la ruptura, prevalece el respeto y el cuidado por la familia que comparten.
Cabe destacar que, tras conseguir este material fundamental para la investigación, durante la tarde de este martes la Policía detuvo a ocho integrantes de una banda de extranjeros por el robo en la casa de la modelo. Según fuentes judiciales, el grupo delictivo que irrumpió en la vivienda estaba integrado por estos ocho ladrones, seis de nacionalidad chilena, un colombiano y un venezolano.
Al menos siete de los sospechosos fueron apresados en un hotel, situado a media cuadra del Congreso, y el sexto integrante de la banda fue detenido cuando circulaba en un Fiat Cronos, en el barrio de La Boca.
Una de las claves para identificar a los asaltantes fue ese relevamiento de las cámaras de seguridad. Primero, los investigadores identificaron los tres vehículos usados en el asalto: el Volkswagen Suran, el Fiat Cronos negro y un tercer rodado. En una segunda etapa de la revisión de las cámaras de seguridad, los policías reconstruyeron el recorrido que hicieron los delincuentes con los vehículos.
