Eros Ramazzotti rompió el silencio y contó su versión sobre el beso que intentó darle a Evangelina Anderson

Eros Ramazzotti se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de un video viral en el que pareció que intentó besar a Evangelina Anderson durante una reunión en su casa, en el marco de la Semana de la Moda de Milán. Las imágenes mostraron al cantante italiano acercándose dos veces a la modelo, quien rechazó el gesto de manera visible. El episodio generó un fuerte revuelo entre usuarios de Instagram y TikTok, y también provocó reacciones divididas en medios internacionales.

En medio del debate, el intérprete italiano decidió hablar por primera vez sobre lo sucedido y dejó en claro que no hubo intenciones románticas ni nada más allá de la amistad. “Hola a todos, soy Eros. Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente con la chica. Somos solo amigos, no estoy con nadie. Un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina”, expresó en un audio difundido en el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia), el cual conduce Jonatan Viale.

Con una mezcla de español e italiano, el artista intentó bajarle el tono a la situación y remarcó que no existió ninguna intención romántica o desubicada en su acercamiento; además, aclaró que lo une a Evangelina únicamente un vínculo de amistad. Luego de que se difundiera el audio, los usuarios de Instagram reaccionaron con humor e ironía, y señalaron, en especial, su forma de referirse a Anderson como “la chica”, dado que en el país es una figura destacada del espectáculo.

Las reacciones en redes sociales al audio de Eros Ramazzotti (Foto: Captura de Instagram)

“Eros pensando... ¡Qué fiesta me hago esta noche!”; “Con ‘la chica’ jajajajaj, me mata Eros”; “Dejen vivir y que la gente se divierta, la vida es corta”; “¡Desubicado! ¿Pensaba que por ser Eros iba a aceptar? En 2 oportunidades trata de besarla y ella se niega" y “Qué tano divino”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto.

En paralelo, Milca Gili, íntima amiga de Eros Ramazzotti, desmintió cualquier tipo de vínculo amoroso con Evangelina. En diálogo con Desayuno Americano (América TV) la mujer que estuvo presente en el almuerzo aclaró: “Para nada, no hubo onda. Incluso estuvieron sentados en lugares opuestos. Nos abrió las puertas de su casa y no lo hizo porque sabía quién era quién, sino porque somos argentinas”.

También detalló que le había pedido a sus amigas que no sacaran fotos en el interior, para preservar la intimidad del anfitrión. Sin embargo, accedieron a una foto en la puerta de la casa, y fue en ese contexto cuando el cantante hizo el gesto que luego estuvo en boca de todos. “Creo que quiso cantarle a quien estaba al lado y hacerle una gracia que seguramente no le salió bien, pero no fue con mala intención”, remarcó. Pese a su intento de calmar la situación, una publicación que ella misma hizo en Instagram con la frase “Alguien se enamoró…” alimentó aún más las especulaciones.

El incómodo momento de Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti que se hizo viral

Por su parte, Evangelina Anderson, cansada de los romances que se le adjudican desde su separación de Martín Demichelis, prefirió hacer caso omiso a los comentarios y disfrutar de su breve estadía en Europa junto a sus amigos.