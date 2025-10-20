Trump dice que el cese el fuego entre Israel y Hamas sigue en vigor tras ataques en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el alto el fuego que impulsó entre Israel y Hamás sigue en vigor, luego de que las fuerzas armadas israelíes lanzaron varios ataques en Gaza ante la aparente violación de la tregua por parte del grupo palestino.

"Sí, lo está", respondió Trump este domingo cuando los periodistas le preguntaron si el cese el fuego seguía vigente.

El mandatario sugirió además que los líderes de Hamás no estaban vinculados con supuestas violaciones de la tregua y culpó más bien a "algunos rebeldes entre ellos".

"Pero de cualquier manera, se manejará adecuadamente. Se manejará con firmeza, pero adecuadamente", agregó.

Trump expresó su esperanza de que el alto el fuego que ayudó a negociar se mantenga.

"Queremos asegurarnos de que sea muy pacífico con Hamás (...) Han sido bastante revoltosos. Han estado disparando y creemos que quizá el liderazgo no está involucrado en eso".

Poco antes de las declaraciones de Trump, su vicepresidente JD Vance minimizó la renovada violencia en Gaza al decir a reporteros que habría "altibajos" en la tregua.

"Hamás va a disparar contra Israel. Israel tendrá que responder", señaló.

"Así que pensamos que tiene la mejor oportunidad para una paz sostenible. Pero incluso si hace eso, tendrá altibajos, y vamos a tener que monitorear la situación", añadió.

La tregua en el territorio palestino, que entró en vigor el 10 de octubre, detuvo más de dos años de devastadora guerra que ha cobrado decenas de miles de vidas y ha reducido gran parte de Gaza a escombros, después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

