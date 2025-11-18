Trump dice que príncipe de Arabia Saudita es "increíble en materia de derechos humanos"

Donald Trump elogió el martes el historial en materia de derechos humanos del príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed bin Salmán, al recibirlo en la Casa Blanca por primera vez desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

El asesinato de Khashoggi, columnista del Washington Post, por agentes saudíes causó indignación internacional y enfrió las relaciones con Washington. "Hoy tenemos en la Oficina Oval a un hombre extremadamente respetado, un amigo mío desde hace mucho tiempo, un muy buen amigo mío", dijo Trump junto al príncipe.

"Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho. Lo que ha logrado es increíble, en términos de derechos humanos y todo lo demás", añadió Trump.

des/mel/dga