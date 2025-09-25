Trump firmó el decreto que permite concretar la venta de TikTok y le agradeció a Xi

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto que declara que su plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a inversores locales y extranjeros cumple con los requisitos de la ley de 2024, que establece la prohibición de la aplicación de videos cortos a menos que sus propietarios chinos la cedan. La medida busca garantizar que la plataforma continúe operando en Estados Unidos bajo control mayoritario no chino.

El presidente Trump declaró que TikTok será “operado por estadounidenses en todo momento” y afirmó que “aprecia mucho” que el presidente chino Xi Jinping haya aprobado el acuerdo. De todas maneras, se desconocen los detalles del acuerdo real.

“Con esta orden ejecutiva, se pondrá en vigor efectivamente el acuerdo que salvará a TikTok y garantizará que pueda operar de manera segura”, dijo el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, antes de una ceremonia de firma en la Oficina Oval.

Trump decidió además retrasar la aplicación de esa ley hasta el 16 de diciembre, en el marco de los esfuerzos por separar los activos estadounidenses de TikTok de su matriz global, atraer capital de inversores nacionales y al mismo tiempo lograr la aprobación del Gobierno de Pekín. Este plazo adicional abre una ventana para que las negociaciones avancen y se evite un apagón de la aplicación en el país.

La nueva empresa estadounidense tendrá un valor aproximado de 14.000 millones de dólares, indicó el vicepresidente JD Vance. “Hubo cierta resistencia por parte de China, pero lo fundamental que queríamos lograr era mantener TikTok en funcionamiento, pero también queríamos asegurarnos de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal y como exige la ley”, afirmó Vance.

Según un alto funcionario de la Casa Blanca, en virtud del acuerdo, el algoritmo de recomendación de contenido de ByteDance, que impulsa TikTok, será copiado y reentrenado para funcionar únicamente con los datos de sus usuarios estadounidenses. La empresa de computación en la nube Oracle proporcionará seguridad integral alojando los datos de los usuarios estadounidenses y revisando el código de la aplicación para garantizar que el algoritmo funcione correctamente y sea seguro, según el funcionario.

El presidente Joe Biden firmó una legislación el año pasado que exigía que ByteDance de China venda los activos de TikTok a una empresa estadounidense a principios de este año o se enfrentaría a una prohibición a nivel nacional, pero Trump firmó repetidamente órdenes que permitieron a TikTok seguir operando en Estados Unidos mientras su administración intenta llegar a un acuerdo para la venta de la empresa de redes sociales.

El mandatario destacó en varias ocasiones la relevancia de TikTok, donde asegura contar con 15 millones de seguidores y a la que atribuye haber contribuido a su victoria en la reelección del año pasado. La plataforma, que reúne a unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos, también fue adoptada recientemente por la Casa Blanca, que abrió su propia cuenta oficial el mes pasado en un intento por llegar a públicos más jóvenes.

Alrededor del 43% de los adultos estadounidenses menores de 30 años dicen que reciben noticias regularmente de TikTok, una cifra más alta que cualquier otra aplicación de redes sociales, incluidas YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Pew Research Center publicado este jueves .

