Trump inauguró el Paseo de la Fama Presidencial en la Casa Blanca con una increíble chicana para Biden
El republicano incluyó retratos de sus antecesores, excepto el del demócrata; en su lugar, puso una imagen de un autopen y la firma del exmandatario
WASHINGTON.- El presidente norteamericano, Donald Trump, añadió un Paseo de la Fama Presidencial al exterior de la Casa Blanca con retratos de cada uno de los anteriores mandatarios del país. Excepto uno.
En lugar de una foto de su antecesor, Joe Biden, el líder republicano colgó una imagen de un autopen, un dispositivo mecánico que permite reproducir una firma de forma automática, garabateando el nombre del demócrata, en referencia a una frecuente afirmación del magnate de que el expresidente no era quien tomaba las decisiones al final de su mandato por lo débil que se encontraba.
En su cuenta de la red social X, la Casa Blanca publicó el jueves una imagen del mandatario mirando la remodelación en la residencia presidencial, y el propio Trump publicó en su red social Truth Social un fragmento de un programa de la cadena Fox News en el que se mencionaba el cuadro del autopen.
El desaire es el intento más reciente de Trump por deslegitimar a un predecesor al que constantemente menosprecia, como lo hizo por ejemplo el martes, frente a más de un centenar de líderes mundiales durante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Trump nunca ha reconocido su propia derrota ante Biden en las elecciones de 2020, y en cambio atribuye falsamente el resultado a un fraude electoral.
🚨NEW AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/tTXQnkQp5f— The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025
El presidente norteamericano ya había insinuado anteriormente que representaría a Biden con un autopen en el Paseo de la Fama Presidencial. Trump ha alegado, sin pruebas, que funcionarios de la administración Biden podrían haber falsificado la firma de su jefe usando ese dispositivo y haber tomado decisiones de gran alcance sin que él lo supiera.
“Básicamente, quien usaba el autopen era el presidente”, dijo Trump la última vez que lo visitó en el Despacho Oval el canciller alemán Friedrich Merz, repitiendo sus antiguas acusaciones sobre la administración anterior.
También puso en duda la validez de los indultos, órdenes ejecutivas y otros documentos que Biden firmó con un autopen, a pesar de que otros presidentes antes que él también han recurrido a ese dispositivo para firmar documentos clave.
En paralelo, un importante comité de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, investiga actualmente el uso del dispositivo por parte del gobierno de Biden.
Trump suele apuntar contra el estado de salud de Biden, de 82 años, desde que compitieron en la campaña presidencial del año pasado hasta que el entonces presidente demócrata se dio de baja en medio de la preocupación de su partido por distintos episodios en los que se lo vio confundido y un desastroso debate frente al magnate. En mayo pasado, su oficina anunció que Biden padece una “forma agresiva” de cáncer de próstata.
Remodelaciones varias
El personal de la Casa Blanca promocionó con entusiasmo el miércoles por la tarde el proyecto ya terminado del Paseo de la Fama Presidencial con una serie de publicaciones en redes sociales.
La prensa obtuvo su primer vistazo en persona del Paseo de la Fama en una cena ofrecida por Trump el miércoles por la noche en el nuevo patio del Jardín de las Rosas, que se encuentra junto a la galería del Ala Oeste donde cuelgan los retratos.
La incorporación del Paseo de la Fama es la más reciente de una serie de cambios de diseño que el magnate ha realizado en la Casa Blanca desde que retomó el cargo en enero.
Trump también añadió detalles dorados a las paredes del Despacho Oval, instaló enormes mástiles de banderas en ambos jardines, reemplazó el césped del Jardín de las Rosas por losas de patio y empezó la construcción de un enorme salón de baile para invitados.
Agencia AP
