Trump insiste sobre su “salud perfecta” en medio de los cuestionamientos sobre su estado clínico

WASHIGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el viernes sobre su “salud perfecta” y la aptitud de sus habilidades cognitivas, un día después de la publicación de una entrevista en la que defendió su competencia para el cargo en medio de las dudas recientes sobre su estado clínico.

"Los médicos de la Casa Blanca acaban de informarme que gozo de una ‘SALUD PERFECTA’ y que obtuve una calificación excelente (es decir, respondí correctamente al 100% de las preguntas) en mi examen cognitivo por tercera vez consecutiva, algo que ningún otro presidente ni vicepresidente anterior estuvo dispuesto a hacer", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Captura de pantalla de la publicación del presidente norteamericano, Donald Trump. Fuente: Truth Social

En su publicación, Trump agregó que cualquier candidato presidencial o vicepresidencial debería estar obligado a someterse a un examen cognitivo “sólido, significativo y confiable”.

“¡Nuestro gran país no puede ser gobernado por personas ‘ESTÚPIDAS’ o INCOMPETENTES!”, escribió, en una indirecta a su predecesor, Joe Biden, quien se retiró de la contienda electoral de 2024 después de un desastroso debate que generó preocupación sobre su estado cognitivo.

Los rumores sobre la salud del presidente

El diario The Wall Street Journal había publicado el jueves una entrevista con Trump –quien a sus 79 años es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos– en la que el presidente culpó a las aspirinas de la aparición de grandes moretones en su mano derecha, que habitualmente cubre con vendas o maquillajes, y negó haberse dormido durante reuniones televisadas, afirmando que simplemente había “cerrado los ojos” como “método de relajación”.

A mediados de año, en medio de rumores sobre el estado de salud del presidente a raíz de unas imágenes de un hematoma en el dorso de su mano, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el mismo se trataba de “una leve irritación de los tejidos blandos causada por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina”, medicamento que el mandatario toma “como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”.

Vista de la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 25 de agosto de 2025, en Washington SAUL LOEB� - AFP�

En aquella oportunidad, la Casa Blanca informó además que el presidente había sido diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica tras someterse a un examen médico por hinchazón en la parte inferior de sus piernas, pero dejó en claro que se trataba de una “afección benigna y corriente”.

La condición, en la que las venas dañadas de las piernas no mantienen el flujo sanguíneo adecuado, es particularmente común entre los individuos mayores de 70 años, aseguró entonces Leavitt.

Por otro lado, la desmentida del presidente respecto de sus bajos niveles de energía responden en particular a las conjeturas hechas en base a una serie de encuentros en los que Trump parecía quedarse dormido en reuniones de Estado.

Un primer plano muestra la mano derecha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 10 de octubre de 2025 SAUL LOEB� - AFP�

A fines de noviembre, The New York Times publicó un artículo en el que aseguraba que el presidente estadounidense había reducido drásticamente sus eventos públicos, viajes internos y horas de trabajo en comparación con su primer mandato, y se preguntaba por el estado de salud del mandatario.

Durante un evento en el Salón Oval el 6 de noviembre –destacaba el artículo– Trump permaneció sentado tras su escritorio durante unos 20 minutos mientras los ejecutivos a su alrededor hablaban sobre medicamentos para bajar de peso hasta que, en un momento dado, los párpados del magnate se cerraron casi por completo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, el 2 de diciembre de 2025 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Según el medio, Trump pareció dormitar intermitentemente durante varios segundos y solo se levantó después de que un invitado que estaba cerca se desmayara y se desplomara.

Después de la nota, el presidente arremetió contra el “artículo difamatorio”, al tiempo que Leavitt intentó desacreditar la publicación mostrando durante una rueda de prensa páginas impresas de artículos anteriores en los que, según ella, el medio había minimizado las preocupaciones sobre la salud de Biden.

En su entrevista del jueves, el magnate cambió además una declaración anterior sobre haberse sometido a una resonancia magnética en octubre, afirmando que en realidad se trató de una tomografía computada, un examen más rápido y sencillo.

Agencia AFP y The New York Times