Maduro busca acercar posiciones con Estados Unidos y dice estar dispuesto a colaborar en la lucha contra el narcotráfico
El mandatario venezolano dijo estar listo para “conversar seriamente de un acuerdo de combate”
CARACAS.– Venezuela está abierta a negociar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, declaró el presidente Nicolás Maduro en una entrevista transmitida el jueves en la televisión estatal y grabada adentro de un auto, en la que, no obstante, se negó a comentar sobre el ataque encabezado por la CIA la semana pasada a unas instalaciones portuarias en territorio venezolano que el gobierno del mandatario norteamericano, Donald Trump, asegura eran utilizadas por cárteles de droga para el contrabando.
En una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, conocido simpatizante del chavismo, el mandatario venezolano, mientras maneja, reiteró que Washington quiere forzar un cambio de régimen en el país sudamericano y acceder a sus vastas reservas de petróleo a través de la prolongada campaña presión, la cual comenzó en agosto con un despliegue militar masivo en el mar Caribe.
"¿Qué buscan? Es evidente que buscan imponerse por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza", denunció Maduro, antes de afirmar que es hora de que ambas naciones empiecen “a conversar en serio, con datos en la mano”.
“El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico estamos listos“, dijo el mandatario. “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”, agregó Maduro.
Chevron Corp. es la única compañía petrolera de gran tamaño que exporta crudo venezolano a Estados Unidos. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
La entrevista, realizada en un vehículo en movimiento por el Paseo de los Próceres en Caracas, busca proyectar a Maduro como un “guerrero de la paz” familiarizado con la sociedad estadounidense, un intento –según analistas– de contrarrestar la presión norteamericana y reestablecer los canales diplomáticos entre Caracas y Washington.
Campaña de presión norteamericana
La conversación fue grabada en la Nochevieja, el mismo día en que las fuerzas armadas norteamericanas anunciaron ataques contra cinco presuntas embarcaciones de contrabando de drogas.
Las operaciones más recientes elevan a 35 el número total de ataques conocidos a embarcaciones, y el número de personas muertas a al menos 115, según cifras anunciadas por el gobierno de Trump. Entre las víctimas hay venezolanos.
El presidente norteamericano ha justificado los ataques, diciendo que son una medida necesaria para detener el flujo de drogas hacia su país, y ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de droga. Los ataques empezaron frente a la costa caribeña de Venezuela y luego se expandieron al océano Pacífico oriental.
En paralelo, la CIA estuvo a cargo de un ataque con drones la semana pasada contra supuestas instalaciones portuarias del narcotráfico en Venezuela, según dos personas al tanto de los detalles de la operación, las cuales solicitaron el anonimato para poder declarar sobre el asunto confidencial.
El mismo fue el primer operativo del que hay conocimiento de un golpe directo en suelo venezolano desde que comenzaron los ataques a embarcaciones, una significativa escalada en la campaña de presión de Washington sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.
Al ser preguntado sobre la operación de la CIA, Maduro respondió: “dentro de algunos días pudiéramos conversar”.
La llamada con Trump
Otro punto importante de la entrevista fue la precisión que hizo el gobernante venezolano de la conversación con Trump, desmintiendo las declaraciones del presidente norteamericano, quien recientemente aseguró haber tenido una segunda y poco fructífera llamada telefónica con Maduro.
“Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre pasado desde la Casa Blanca, y yo estaba en el Palacio de Miraflores. Conversamos 10 minutos. Fue una conversación muy respetuosa, cordial y hasta agradable", dijo Maduro.
Maduro también aprovechó la oportunidad para cuestionar el apoyo de los ciudadanos norteamericanos a una posible intervención militar en América Latina y extender un mensaje directo a Estados Unidos: “Al pueblo de EEUU les digo aquí tienen un gobierno amigo”.
Agencias AP y ANSA
