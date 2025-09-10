Trump le encanta el protagonismo en los deportes, especialmente cuando se centra en él.

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump no pudo soportar ceder el protagonismo en 2020 cuando los Nacionales de Washington abrieron su temporada acortada por la pandemia en casa contra los Yankees de Nueva York, teniendo al doctor Anthony Fauci a cargo del primer lanzamiento.

"Creo que lo haré el 15 de agosto en el Yankee Stadium", afirmó el presidente poco antes de que Fauci subiera al montículo.

Nunca llegó al Bronx ese año, diciendo más tarde que necesitaba quedarse en la Casa Blanca para gestionar la pandemia. Pero ocho meses después de su segundo mandato, Trump rara vez se aleja de asegurarse de que sigue siendo una figura central en la vida deportiva y cultural de Estados Unidos. Con frecuencia acude a eventos deportivos de alto perfil para asegurar que su presencia se sienta mucho más allá del ámbito tradicional de la presidencia.

En este septiembre, Trump ha agendado al menos tres eventos deportivos en el área de Nueva York en su calendario.

Vio a Carlos Alcaraz conquistar el Abierto de Estados Unidos el domingo y regresa a la ciudad el jueves cuando los Yankees reciban a los Tigres de Detroit en el 24° aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El presidente también planea asistir a la primera ronda de la Copa Ryder en el campo de Bethpage Black en Long Island, alentando a jugar al capitán estadounidense Keegan Bradley.

"Es mucho más presente, vocal y opinador cuando se trata de deportes que cualquier presidente antes que él", dijo David Andrews, profesor de la Universidad de Maryland y autor de "Making Sport Great Again”. “Estar en un evento deportivo importante trae consigo una mayor visibilidad, y permite que la gente hable en las redes sociales”.

El deporte ha ayudado durante mucho tiempo a definir quién es Trump

Los deportes fueron centrales en la personalidad pública de Trump décadas antes de que entrara en la política. Una vez fue dueño de los New Jersey Generals de la USFL y ofertó sin éxito comprar los Mets de Nueva York. Aunque no se espera que lance el primer lanzamiento el jueves, lo ha hecho anteriormente, incluyendo en un juego de 2000 en Wrigley Field y seis años después en Fenway Park.

El juego de los Yankees será el octavo evento deportivo importante de Trump en tantos meses desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Asistió al Super Bowl en Nueva Orleans, a las 500 Millas de Indianápolis, peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, el campeonato nacional universitario de lucha en Filadelfia, la final de la Copa Mundial de Clubes de fútbol en East Rutherford, Nueva Jersey, y la final masculina del Abierto de Estados Unidos.

Todo eso no cuenta todos los fines de semana que pasó jugando al golf en sus campos en Florida, Nueva Jersey y Virginia, así como una visita para inaugurar un nuevo campo de Trump en Escocia.

Las apariciones a veces pueden tomar giros que la mayoría de los presidentes tratarían de evitar. Trump fue abucheado en el US Open y en la final del Mundial de Clubes. Y a menudo se lanza sobre temas fuera del campo donde cree que podría tener impacto, presionando para que el fallecido Pete Rose sea incluido en el Salón de la Fama del béisbol y pidiendo que las franquicias de los Guardianes de Cleveland y los Commanders de Washington recuperen sus antiguos apodos de equipo.

El presidente también ha celebrado muchos eventos en la Casa Blanca promoviendo que Estados Unidos sea coanfitrión del Mundial el próximo año, aunque no era muy fanático del fútbol antes, y está prestando mucha atención a los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

A veces, los deportes y la diplomacia política han chocado. Tratando de desactivar una reunión tensa en la Oficina Oval con Trump en mayo, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, trajo a dos estrellas del golf de su país, Ernie Els y Retief Goosen.

"Son campeones", dijo Trump entonces. "Respeto a los campeones".

Aunque durante mucho tiempo fue fanático de los Yankees y cercano al difunto propietario del equipo, George Steinbrenner, Trump últimamente ha mantenido sus preferencias para sí mismo y ha estado más dispuesto a absorber el espectáculo de los grandes eventos en lugar de animar como un fanático.

Cuando se le preguntó si Trump sigue siendo fanático de los Yankees o si el espectáculo de los grandes eventos deportivos es más importante que sus intereses personales, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, se limitó a decir que Trump "regresará a su estado natal" para asistir al juego. Sobre un tema similar, sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump "es un neoyorquino de corazón. Ama mucho la ciudad". Eso a pesar de que Trump cambió su residencia principal a Florida en 2019.

Béisbol y presidentes

Las conexiones presidenciales con el béisbol van mucho más allá de Trump.

A Abraham Lincoln le gustaba ver los juegos en un campo al sur de la Casa Blanca. Richard Nixon compiló una lista exhaustiva de equipos de ensueño de estrellas que abarcaban varias ligas y épocas que hicieron titulares nacionales.

Ronald Reagan, quien fue una vez locutor de béisbol, vio un juego de 1988 desde la cueva de los Cachorros de Chicago.

El 14 de abril de 1910, William Howard Taft lanzó una pelota desde las gradas para comenzar la costumbre de que los presidentes lancen el primer lanzamiento cuando los equipos de béisbol abren sus temporadas en Washington. George W. Bush lanzó el primer lanzamiento cuando los Yankees jugaron contra los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial de 2001, un momento que llegó a simbolizar la resiliencia nacional después de los ataques del 11 de septiembre semanas antes.

Barack Obama fue el último presidente en lanzar el primer lanzamiento, en 2010. Joe Biden no lo hizo, y tampoco Trump en su primer mandato.

Las exageraciones que ahora son familiares en la vida política de Trump también se encuentran en su obsesión por los deportes, sin embargo.

"Se suponía que iba a ser un jugador de béisbol profesional", escribió una vez. Según el relato de Trump, en el libro de Brian Kilmeade "The Games Do Count", publicado en 2005. "Todavía pensaba en la escuela secundaria que podría tener una oportunidad en las grandes ligas hasta que asistí a una prueba con otro joven llamado Willie McCovey. Lo vi batear la pelota, y dije que realmente disfrutaré el negocio inmobiliario por el resto de mi vida".

Excepto que eso no pudo haber sucedido como Trump recuerda. La carrera de McCovey, miembro del Salón de la Fama, sí incluyó una prueba para los Giants de Nueva York en Florida, pero eso fue en 1955, cuando Trump aún no tenía 10 años.

Curt Smith, ex redactor de discursos para el presidente George H.W. Bush y autor de "The Presidents and the Pastime", escribió sobre la carrera de béisbol de Trump en la escuela secundaria en la Academia Militar de Nueva York y señaló: "Muchas de las características que, por supuesto, reconocemos hoy nacieron entonces".

Smith dijo que los compañeros de equipo recordaban a Trump como un bateador derecho lo suficientemente efectivo como para que los equipos contrarios pusieran a sus defensas en el lado izquierdo del terreno. En lugar de batear a la derecha, Trump bateaba hacia los defensores a la izquierda porque "quería dominarlos".

"Era un verdadero competidor", dijo Smith. "Le encantaba ganar".

