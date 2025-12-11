Trump quiere que CNN tenga nuevos dueños con la venta de Warner Bros Discovery

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que quiere garantizar que CNN, un canal con el que ha mantenido una larga disputa, tenga nuevos dueños en el marco de la venta de su casa matriz Warner Bros Discovery (WBD).

Este grupo de medios y entretenimiento es el centro de una guerra de ofertas de compra entre Netflix y Paramount Skydance, cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado de Trump.

Paramount propone comprar el conjunto del grupo WBD, que incluye a CNN.

En la oferta de Netflix, Warner Bros Discovery vendería CNN y otros canales de noticias por cable antes de cerrar la venta de su estudio y el servicio de streaming HBO Max.

"Creo que cualquier acuerdo debería (...) garantizar y asegurar que CNN forma parte del mismo o se venda por separado", dijo Trump a líderes empresariales el miércoles en la Casa Blanca.

"No creo que las personas que manejan esa compañía ahora y que manejan CNN, que es un grupo muy deshonesto de personas, debería continuar. Creo que CNN debería ser vendida con todo lo demás", agregó.

Trump dijo que participaría en la decisión del gobierno de aprobar el acuerdo, en lugar de dejar la cuestión solo al Departamento de Justicia, como suele ser el caso.

Su insistencia en que CNN cambie de dueños pareciera beneficiar a la propuesta de Paramount, pese a que el acuerdo de Netflix también supondría la venta de la cadena de noticias a un comprador aún por conocerse.

Netflix anunció, la semana pasada, que había llegado a un acuerdo para la compra de Warner Bros. La compañía de streaming valoró los estudios en casi US$83.000 millones de dólares, lo que convertiría al negocio en la mayor adquisición en el sector del entretenimiento en la última década.

Pero este lunes, Paramount lanzó una oferta hostil por WBD, que valora al gigante del entretenimiento en US$108.400 millones de dólares.

