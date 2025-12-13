Varias personas resultan tiroteadas en ataque en universidad de EE. UU.

Varias personas fueron tiroteadas el sábado en un ataque en el campus de la Universidad Brown, en el noreste de Estados Unidos, informó la policía local.

"Refúgiense y eviten la zona hasta nuevo aviso", exhortó en X la policía de Providence, capital del estado de Rhode Island, donde se encuentra la Universidad Brown.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en su plataforma Truth Social que fue informado de la situación y que el FBI se encuentra en el lugar.

A las 17.52, hora local (23.52), la Universidad Brown afirmó que la situación seguía "en curso" y les pidió a sus estudiantes que se resguarden hasta nueva orden.

Tras afirmar en un primer momento que el sospechoso había sido detenido, Trump publicó un segundo mensaje en el que declaró que la policía local se retractó de ese anuncio. "El sospechoso NO ha sido detenido", precisó el mandatario estadounidense.