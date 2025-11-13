El Departamento de Estado revela qué pasará con la Lotería de Visas 2027 y lanza una advertencia: “Esto no es cierto”

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado sobre las solicitudes al programa de Lotería de Visas 2027, debido a que se presumió que existen procesos fraudulentos relacionados. El gobierno de Estados Unidos señaló que la inscripción para este permiso no está abierta por el momento.

El aviso del gobierno de EE.UU. sobre el programa de visas para 2027

El Programa de Visas de Diversidad, popularmente conocido como Lotería de Visas, está destinado a 55.000 migrantes al año que son elegibles para ingresar a EE.UU. y que provienen de países con bajos índices de inmigración en el territorio norteamericano. El período de inscripción del año fiscal 2026 ya cerró, mientras que el de 2027 aún no abrió.

Esta vía permite a los migrantes elegibles acceder a la obtención de la green card o tarjeta de residencia permanente legal posterior al proceso de aplicación. El DOS hizo una advertencia al respecto de las inscripciones actuales, a través de su cuenta de X, el 5 de noviembre.

"El período de inscripción para la visa de diversidad 2027 no está abierto en este momento", puntualizó el organismo gubernamental. En la publicación, detalló que se conocieron informes sobre afirmaciones fraudulentas de que el proceso está vigente y mencionó “personas y servicios que aseguran falsamente poder aumentar sus posibilidades de ser seleccionado”.

“Esto no es cierto”, aseveró. En ese sentido, el Departamento indicó que anunciará las fechas de inscripción para 2027 cuando se encuentren disponibles.

Cuáles son los requisitos para participar en la Lotería de Visas en EE.UU.

El DOS señaló los criterios de elegibilidad que deben cumplir los migrantes para este programa, que constan de:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio en EE.UU.

Estar graduado de la escuela secundaria o su equivalente a un programa de 12 años en el país norteamericano, o tener dos años de experiencia laboral en una ocupación elegible en los últimos cinco años.

El listado de países no elegibles para la Lotería de Visas 2026 estuvo conformado por:

Bangladés

Brasil

Canadá

China

Colombia

Cuba

República Dominicana

El Salvador

Haití

Honduras

La India

Jamaica

México

Nigeria

Pakistán

Filipinas

Corea del Sur

Venezuela

Vietnam

Cómo inscribirse a la Lotería de Visas en Estados Unidos

Los migrantes que deseen participar en el sorteo de visas de diversidad deben completar el formulario electrónico DS-5501 en el sitio oficial del DOS. En septiembre de 2025, el gobierno estadounidense anunció la implementación de una tarifa de US$1 para las solicitudes en línea.

En este proceso, es importante tener en cuenta las fechas de la inscripción, que cambian cada año. En el caso de 2026, se realizó entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre de 2024.

Los solicitantes deben incluir una fotografía a color que tenga menos de seis meses con un fondo blanco. Además, tienen que conservar el número de confirmación de la petición, que se empleará para seguir los resultados en la página del DOS. El organismo advirtió que se trata de la única vía de confirmación.