Trump viaja a Alaska para su reunión clave con Vladimir Putin sobre Ucrania: “¡Mucho en juego!"

ANCHORAGE.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ya está en vuelo hacia Alaska para reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, en una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y que tiene en vilo al mundo.

“¡MUCHO EN JUEGO!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social poco antes de abordar el Air Force One y despegar alrededor de las 8 (9 en la Argentina) para el vuelo de casi siete horas hacia Anchorage.

“No estoy aquí para negociar con Putin en nombre de Ucrania. Estoy aquí para sentarlos a la mesa”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. Agregó que Kiev decidirá si cede territorios a Putin como parte de un acuerdo de paz, y añadió: “Creo que tomarán la decisión correcta”.

El presidente republicano reiteró que el objetivo es brindar garantías de seguridad a Ucrania, “pero no bajo el paraguas de la OTAN”. “Y es Europa la que tendrá que tomar la iniciativa”, agregó.

Es probable que las declaraciones de Trump ofrezcan cierta tranquilidad a Ucrania, que teme que las conversaciones entre Washington y Moscú puedan congelar el conflicto a expensas de Kiev.

Trump dijo que es probable que la ofensiva rusa en Ucrania tenga como objetivo ayudar a fortalecer la posición de Putin en cualquier negociación para poner fin a la guerra. “Creo que está intentando negociar. Está intentando preparar el terreno. En su mente eso lo ayuda a hacer un mejor trato. En realidad, lo perjudica, pero en su mente eso lo ayuda a hacer un mejor trato si pueden continuar la matanza”, señaló.

El presidente Donald Trump saluda al abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el viernes 15 de agosto de 2025, camino a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska Luis M. Alvarez� - FR596 AP�

El mandatario estadounidense afirmó que espera que su reunión con Putin produzca resultados, dados los intereses en juego y la debilidad de la economía rusa. “Es un tipo inteligente, lleva mucho tiempo en esto pero yo también (...) nos llevamos bien, hay un buen nivel de respeto por ambas partes y creo que, ya sabes, algo va a salir de esto”, comentó.

Además, Trump reiteró que planea anunciar sanciones “económicamente severas” si Rusia no da señales de avance hacia la paz en Ucrania. “No hago esto por mi salud, no lo necesito. Me gustaría concentrarme en nuestro país, pero lo hago para salvar muchas vidas”, dijo.

Según la Casa Blanca, Trump y Putin se reunirán a las 11 hora de Alaska (16 en la Argentina) y se espera que el presidente norteamericano salga de Anchorage rumbo a Washington a las 17.45 (22.45 en la Argentina).

Entre quienes viajaban con Trump se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el enviado especial, Steve Witkoff; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Putin, en una simbólica escala

Vladimir Putin también comenzó su viaje a Alaska este viernes e hizo una parada simbólica en Magadán, en el Lejano Oriente ruso, según la agencia estatal de noticias rusa, Interfax.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la visita incluiría reuniones con el gobernador regional y una parada para depositar flores en un monumento de la Segunda Guerra Mundial que honra la cooperación aeronáutica soviética-estadounidense.

El primer ministro ruso, Vladímir Putin, escucha al gobernador de la región de Magadán, Serguéi Nosov, durante su visita a la planta de Omega-Si en Magadán, a unos 6000 kilómetros al este de Moscú, en el extremo oriental de Rusia Alexei Nikolsky� - Pool Sputnik Kremlin�

Magadán es una opción interesante para la parada de Putin antes de continuar hacia Anchorage. El sentimiento hacia Rusia en Alaska se ha enfriado desde que Putin invadió Ucrania en 2022. La Asamblea de Anchorage votó por unanimidad suspender su relación de tres décadas como ciudades hermanas con Magadán, y la Asamblea de Juneau envió una carta a su ciudad hermana, Vladivostok, expresando su preocupación.

La expectativa de Zelensky

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que “cuenta” con Trump para convencer a Rusia de terminar la guerra en Ucrania.

“Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”, escribió Zelensky en una publicación en redes sociales. Rusia sufre “graves pérdidas” para obtener avances territoriales, añadió.

I held a Staff meeting to discuss three key issues.



The front, particularly the Pokrovsk sector. We are countering the attempts of Russian forces to gain a foothold and increasing the pressure of our units on the occupier. We are succeeding. Units of the 79th and 82nd Air… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025

El mandatario ruso compartió con Trump que “hay mucho en juego” en la cumbre y agregó: “Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un diálogo sustancial entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y la parte rusa”.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters