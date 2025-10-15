Últimas actualizaciones sobre el Seguro Social en Estados Unidos: nuevos aumentos y calendario de pagos hasta 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) tiene pendiente detallar de cuánto será el aumento del ajuste del costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) para 2026. El estimado se calcula con el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina (CPI-W) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), cuya publicación de septiembre está prevista para las 8.30 (hora del Este) del 24 de octubre. ¿Cuál es el calendario de pagos hasta el próximo año?

Calendario de pagos del Seguro Social hasta 2026

Los beneficiarios del Seguro Social que también reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) percibieron el primer pago el viernes 3 de octubre, así como aquellos que están inscritos en el programa desde antes de 1997. El correspondiente al SSI se envió el miércoles 1º de octubre, por tratarse del primer día hábil del mes. El próximo será el día 31, correspondiente a noviembre.

(Archivo) La SSA detalló el calendario de pagos del Seguro Social y el SSI para el resto de 2025 Shutterstock

El calendario de pagos de la SSA establece las fechas de entrega de cheques de depósito en función a la fecha de nacimiento del beneficiario, que se dividen en el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes. Para el resto de 2025, son:

Los nacidos del 1º al 10: miércoles 8 de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre.

Los nacidos del 11 al 20: miércoles 15 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre.

Los nacidos del 21 al 31: miércoles 22 de octubre, 26 de noviembre y 24 de diciembre.

3 de noviembre: quienes reciben ambos beneficios.

3 de diciembre: quienes reciben ambos beneficios.

La SSA tiene pendiente la publicación del ajuste del costo de vida COLA para 2026 Archivo

Los beneficios del SSI se distribuirán el resto de 2025 en las siguientes fechas:

1º de diciembre: por el mes corriente.

31 de diciembre: correspondiente a enero de 2026.

De cuánto sería el aumento del ajuste del COLA del Seguro Social para 2026

La BLS anunció un retraso en la publicación del CPI-W, del que depende el cálculo para el ajuste del costo de vida COLA de 2026, del 15 al 24 de octubre. En tanto, la organización de adultos mayores en EE.UU. The Senior Citizens League estimó que el incremento será del 2,7%.

La entidad consideró el valor promedio de un depósito mensual del Seguro Social, de 2008 dólares, que registraría un aumento de US$54 hasta llegar a US$2062. En 2025, fue del 2,5%, que benefició a más de 72,5 millones de personas.

Una estimación de los 10 estados que percibirán mayores aumentos en los beneficios Freepik

En qué estados se espera un mayor aumento del ajuste del COLA del Seguro Social

La variación en cada territorio de EE.UU. depende de diversos factores, como la cantidad de años trabajados por habitante y la edad de jubilación. Así, con base en los datos del Suplemento Estadístico Anual 2025 y la proporcionalidad con los beneficios actuales, se estimó que los 10 estados con mayores aumentos del COLA para 2026 serán: