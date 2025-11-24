Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 24 de noviembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 24 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 24 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 22 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a ocho kilómetros de la localidad de Pinnacles, California, con 3,3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Pinnacles, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 68 kilómetros al suroeste de Cantwell, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 10.36 UTC (01.36 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 10.36 UTC (01.36 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al noroeste de Tatitlek, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 09.57 UTC (00.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 09.57 UTC (00.57 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al noreste de Lake Pillsbury, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 07.18 UTC (23.18 hs del 23 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 07.18 UTC (23.18 hs del 23 de noviembre en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 07.09 UTC (23.09 hs del 23 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 07.09 UTC (23.09 hs del 23 de noviembre en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Big Lake, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 06.01 UTC (21.01 hs del 23 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 06.01 UTC (21.01 hs del 23 de noviembre en ). Ubicación: 101 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 04.53 UTC (00.53 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 04.53 UTC (00.53 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al noroeste de Beluga, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 04.14 UTC (19.14 hs del 23 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 04.14 UTC (19.14 hs del 23 de noviembre en ). Ubicación: 45 kilómetros al noroeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 03.26 UTC (19.26 hs del 23 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 03.26 UTC (19.26 hs del 23 de noviembre en ). Ubicación: 94 kilómetros al noreste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE. UU. . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 01.50 UTC (21.50 hs del 23 de noviembre en Charlotte Amalie ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 01.50 UTC (21.50 hs del 23 de noviembre en ). Ubicación: 98 kilómetros al noreste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE. UU. . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 01.32 UTC (21.32 hs del 23 de noviembre en Charlotte Amalie ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 01.32 UTC (21.32 hs del 23 de noviembre en ). Ubicación: 94 kilómetros al noreste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE. UU. . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 01.32 UTC (21.32 hs del 23 de noviembre en Charlotte Amalie ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de noviembre a las 01.32 UTC (21.32 hs del 23 de noviembre en ). Ubicación: 2 kilómetros al sur de Highland, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 23.54 UTC (15.54 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 23.54 UTC (15.54 hs en ). Ubicación: 16 kilómetros al sur de Clam Gulch, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 22.09 UTC (13.09 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 22.09 UTC (13.09 hs en ). Ubicación: 21 kilómetros al sureste de Kokhanok, Alaska . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 20.30 UTC (11.30 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 20.30 UTC (11.30 hs en ). Ubicación: 55 kilómetros al sureste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 16.28 UTC (07.28 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 16.28 UTC (07.28 hs en ). Ubicación: 37 kilómetros al suroeste de Cantwell, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 13.22 UTC (04.22 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 13.22 UTC (04.22 hs en ). Ubicación: 121 kilómetros al este de Chignik, Alaska . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 12.53 UTC (03.53 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 12.53 UTC (03.53 hs en ). Ubicación: 114 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 23 de noviembre a las 12.28 UTC (03.28 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.