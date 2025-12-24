Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 24 de diciembre de 2025
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 21 sismos en América del Norte y el Caribe
- 6 minutos de lectura'
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 24 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor hoy, miércoles 24 de diciembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 21 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales tres se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 59 kilómetros de la localidad de Valmy, Nevada, con 4 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Ridgemark, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 12.31 UTC (04.31 hs en Sacramento).
- Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Indios, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 12.19 UTC (08.19 hs en San Juan).
- Ubicación: 80 kilómetros al suroeste de Atka, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 11.49 UTC (02.49 hs en Anchorage).
- Ubicación: 100 kilómetros al suroeste de Atka, Alaska. Magnitud: 4,8. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 10.57 UTC (01.57 hs en Anchorage).
- Ubicación: 101 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 10.27 UTC (01.27 hs en Anchorage).
- Ubicación: 40 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 07.00 UTC (22.00 hs del 23 de diciembre en Anchorage).
- Ubicación: 59 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 03.50 UTC (19.50 hs del 23 de diciembre en Carson City).
- Ubicación: 110 kilómetros al suroeste de Atka, Alaska. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 03.14 UTC (18.14 hs del 23 de diciembre en Anchorage).
- Ubicación: 118 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 01.55 UTC (16.55 hs del 23 de diciembre en Anchorage).
- Ubicación: 41 kilómetros al noroeste de Skwentna, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 01.26 UTC (16.26 hs del 23 de diciembre en Anchorage).
- Ubicación: 40 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.50 UTC (15.50 hs del 23 de diciembre en Anchorage).
- Ubicación: 125 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.08 UTC (20.08 hs del 23 de diciembre en San Juan).
- Ubicación: 126 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.06 UTC (20.06 hs del 23 de diciembre en San Juan).
- Ubicación: 28 kilómetros al noroeste de Elfin Cove, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 23.33 UTC (14.33 hs en Anchorage).
- Ubicación: 42 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 22.28 UTC (13.28 hs en Anchorage).
- Ubicación: 52 kilómetros al suroeste de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 20.53 UTC (13.53 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 20.21 UTC (11.21 hs en Anchorage).
- Ubicación: 91 kilómetros al sureste de Chalkyitsik, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 18.34 UTC (09.34 hs en Anchorage).
- Ubicación: 1 kilómetro al suroeste de La Parguera, Puerto Rico. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 17.12 UTC (13.12 hs en San Juan).
- Ubicación: 1 kilómetro al suroeste de Mayagüez, Puerto Rico. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 15.24 UTC (11.24 hs en San Juan).
- Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 13.34 UTC (03.34 hs en Honolulú).
Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?
No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.
Antes de un sismo es importante:
- Preparar un plan de evacuación pronta y segura.
- Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.
- Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.
Durante un terremoto:
- Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.
- Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.
- Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.
- Ante todo, mantener la calma.
Cuando pase el temblor:
- Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.
- Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.
- 1
Trump lanza una nueva amenaza a Maduro y escala la tensión con un ataque en el Pacífico
- 2
La ley HB 3247 firmada por JB Pritzker en Illinois que protege a estudiantes migrantes a partir del 1° de enero 2026
- 3
Ley AB 495 en California: firmada por Gavin Newsom para proteger a familias migrantes y sus hijos
- 4
La nueva ley en California que impacta en un alimento clave para los latinos y entra en vigor en 2026