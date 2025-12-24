Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 24 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 24 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, miércoles 24 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 21 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales tres se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 59 kilómetros de la localidad de Valmy, Nevada, con 4 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Valmy, Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Ridgemark, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 12.31 UTC (04.31 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 12.31 UTC (04.31 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Indios, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 12.19 UTC (08.19 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 12.19 UTC (08.19 hs en ). Ubicación: 80 kilómetros al suroeste de Atka, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 11.49 UTC (02.49 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 11.49 UTC (02.49 hs en ). Ubicación: 100 kilómetros al suroeste de Atka, Alaska . Magnitud: 4,8. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 10.57 UTC (01.57 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 4,8. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 10.57 UTC (01.57 hs en ). Ubicación: 101 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 10.27 UTC (01.27 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 10.27 UTC (01.27 hs en ). Ubicación: 40 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 07.00 UTC (22.00 hs del 23 de diciembre en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 07.00 UTC (22.00 hs del 23 de diciembre en ). Ubicación: 59 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 03.50 UTC (19.50 hs del 23 de diciembre en Carson City ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 03.50 UTC (19.50 hs del 23 de diciembre en ). Ubicación: 110 kilómetros al suroeste de Atka, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 03.14 UTC (18.14 hs del 23 de diciembre en Anchorage ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 03.14 UTC (18.14 hs del 23 de diciembre en ). Ubicación: 118 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 01.55 UTC (16.55 hs del 23 de diciembre en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 01.55 UTC (16.55 hs del 23 de diciembre en ). Ubicación: 41 kilómetros al noroeste de Skwentna, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 01.26 UTC (16.26 hs del 23 de diciembre en Anchorage ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 01.26 UTC (16.26 hs del 23 de diciembre en ). Ubicación: 40 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.50 UTC (15.50 hs del 23 de diciembre en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.50 UTC (15.50 hs del 23 de diciembre en ). Ubicación: 125 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.08 UTC (20.08 hs del 23 de diciembre en San Juan ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.08 UTC (20.08 hs del 23 de diciembre en ). Ubicación: 126 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.06 UTC (20.06 hs del 23 de diciembre en San Juan ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 24 de diciembre a las 00.06 UTC (20.06 hs del 23 de diciembre en ). Ubicación: 28 kilómetros al noroeste de Elfin Cove, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 23.33 UTC (14.33 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 23.33 UTC (14.33 hs en ). Ubicación: 42 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 22.28 UTC (13.28 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 22.28 UTC (13.28 hs en ). Ubicación: 52 kilómetros al suroeste de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 20.53 UTC (13.53 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 20.53 UTC (13.53 hs en ). Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 20.21 UTC (11.21 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 20.21 UTC (11.21 hs en ). Ubicación: 91 kilómetros al sureste de Chalkyitsik, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 18.34 UTC (09.34 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 18.34 UTC (09.34 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al suroeste de La Parguera, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 17.12 UTC (13.12 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 17.12 UTC (13.12 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al suroeste de Mayagüez, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 15.24 UTC (11.24 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 15.24 UTC (11.24 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 23 de diciembre a las 13.34 UTC (03.34 hs en Honolulú).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.