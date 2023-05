Un cambio en los locales gastronómicos de los parques Disney podría enojar a los turistas

escuchar

En la actualidad, a través de un teléfono inteligente, las personas pueden tener acceso a un sinfín de servicios y herramientas que facilitan la vida cotidiana y hacen que los procesos sean más rápidos y eficaces. Por eso, un reciente anuncio por parte de los administradores de los parques de diversiones de Disney sobre la política de reservas en sus restaurantes generó controversia entre los visitantes, quienes lo consideraron un retroceso ante la modernidad.

Hasta hace poco, los visitantes podían modificar sus reservas de último momento en los locales gastronómicos de las instalaciones a través de la aplicación móvil de Disney World. Sin embargo, ahora, los cambios deberán realizarse con al menos dos horas de anticipación y únicamente mediante una llamada telefónica.

El restaurante Be Our Guest del parque Magic Kingdom es uno de los más populares entre los visitantes Disney

Esta nueva regla ha sido vista como un paso hacia atrás en los esfuerzos por mejorar la experiencia de las familias que disfrutan de los famosos parques. Adicionalmente, algunos restaurantes podrían imponer una multa de US$10 por persona en el caso de que los huéspedes cancelen su reserva o no se presenten a tiempo, que también forma parte de las nuevas implementaciones.

¿Cómo monitorear las reservas en Disney?

A través del sitio web oficial de Disney World se recomienda “encarecidamente” que los visitantes hagan reservas para comer en los restaurantes de los parques. “Puede relajarse con la seguridad de que su mesa le espera”, indica la administración de los complejos. “Se puede reservar con antelación en muchos restaurantes con servicio de mesa, pero también hay una mágica variedad de restaurantes de servicio rápido y locales de aperitivos”, complementa.

La aplicación My Disney Experience, disponible para teléfonos Android y iOS, es una herramienta vital para los turistas que pueden utilizarla para dar seguimiento de sus reservas y tiempos de espera en las diferentes atracciones de los parques. Además, contiene historias y videos de los parques que pueden ayudar a conocer más sobre cada ubicación

En todos los parques hay diversidad de opciones para tener una gran experiencia gastronómica Disney

¿Qué tipo de restaurantes hay en los parques de Disney?

Entre los aspectos importantes que deben considerar los millones de personas que visitan las atracciones de Disney World, uno importante es el de la elección del lugar para comer durante las largas jornadas de actividades. En cada parque existen decenas de opciones de restaurantes que van desde locales de comida rápida hasta cenas de lujo para todos los gustos.

Las reseñas de los fanáticos de Disney sobre los mejores lugares para comer en el parque Magic Kingdom destacan Be Our Guest Restaurant, un comedor temático de la película La bella y la bestia (1991) que ofrece opciones de cocina francesa gourmet en un ambiente mágico, así como Pecos Bill Tall Tale Inn and Cafe, conocido por su famoso chimichurri chicken.

Mientras tanto, en Epcot, los visitantes pueden disfrutar de una cena en Garden Grill Restaurant. En Animal Kingdom, se sirven platos de inspiración africana en el restaurante Yak and Yeti, o también pueden optar por una cena elegante en Tiffins. En total, el sitio web de Disney World tiene 387 restaurantes disponibles en todas las ubicaciones de los parques temáticos de la compañía.

