Un cocodrilo generó temor en una playa pública de Florida donde no suele haber este tipo de reptiles

Un cocodrilo americano sorprendió en la orilla de una playa de la Costa del Tesoro de Florida, en un avistamiento que fue calificado como “raro”. Tiara Alessandra captó en video al reptil y reportó haberlo encontrado entre Sebastian Inlet y el Museo Mel Fisher. En su grabación, éste aparece inmóvil en la orilla mientras mueve la cola y, ante lo inusual de esta escena, la visitante reaccionó con sorpresa al ser testigo de cómo el animal permanecía en su lugar: “Le tengo más miedo a los cocodrilos que a los tiburones”, dejó una persona entre los comentarios del clip.

De acuerdo con la Asociación de la Vida Silvestre el Sur de Florida: “Este avistamiento de un cocodrilo en Sebastian, Florida, muy al norte de la zona en la que viven, es algo muy raro porque los cocodrilos americanos se encuentran desde la costa norte de América del Sur, Centroamérica y el Caribe hasta México. En Estados Unidos, solo en el extremo sur de Florida existe población de estos reptiles”, escribió la asociación a través de su cuenta de Facebook.

Captan cocodrilo americano en Florida

El video se habría grabado en la primera semana de noviembre y muestra específicamente a un cocodrilo americano. De acuerdo con El Nuevo Herald, entre 1500 y 2000 viven en los pantanos, lagos y ríos del sur de Florida, por lo que ver uno en una playa pública es un evento extraño.

La asociación también dio más detalles del comportamiento del reptil, que permanece inmóvil con las fauces cerradas. En tanto, señaló que parecía gustarle que las olas chocaran contra su cuerpo. En otra versión del clip, se puede ver cómo entra al agua y se desvanece en su inmensidad.

El cocodrilo en Florida se vuelve viral

Un cocodrilo americano sorprendió al aparecer en una playa de Florida The Space Coast Rocket

El video de este cocodrilo americano obtuvo cientos de miles de reproducciones luego de que se retomó en Facebook el pasado 2 de noviembre, por lo que los amantes de los reptiles y también quienes les tienen miedo dieron sus percepciones.

“¡Los cocodrilos me asustan mucho más que los tiburones! No deberían estar en el mar”, escribió una usuaria. “Creo que se saldrá con la suya y tendrá la playa para él solo hasta que decida irse”, dejó otra persona. “Bienvenido a Florida... aunque es raro, se sabe que los cocodrilos y los caimanes frecuentan las olas”; “Los cocodrilos americanos prosperan en las zonas costeras, solo me sorprende ver uno tan al norte. Por lo general, se adhieren al extremo sur de Florida. No asusten a los turistas, los ataques de estos tipos son casi inexistentes”, pidió uno más. En tanto que uno prefirió bromear: “Por eso me gusta ir de vacaciones a las montañas”.

En Florida sí hay cocodrilos y caimanes, pero lo que no es común es verlos en las playas públicas, debido a que prefieren el agua dulce. De acuerdo con la Comisión de Pesca y Conservación de la Vida Silvestre del estado, los americanos tienen una mayor tolerancia en el agua salada, pero suelen ser tímidos y solitarios por lo que es poco probable que vayan a la playa.

LA NACION