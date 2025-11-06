LA NACION

Un jugador de los Dallas Cowboys fallece en un aparente suicidio

Marshawn Kneeland, jugador de football americano de los Dallas Cowboys, falleció en un aparente suicidio tras una persecución nocturna con la policía en Frisco (Texas), según...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un jugador de los Dallas Cowboys fallece en un aparente suicidio
Un jugador de los Dallas Cowboys fallece en un aparente suicidioShutterstock

Marshawn Kneeland, jugador de football americano de los Dallas Cowboys, falleció en un aparente suicidio tras una persecución nocturna con la policía en Frisco (Texas), según informaron este jueves autoridades locales.

En la mañana del jueves, los Cowboys informaron de la muerte de Kneeland sin detallar las causas.

El defensor, de 24 años, se encontraba en su segunda temporada con la franquicia texana.

La policía de Frisco, un suburbio de Dallas, reportó unas horas después que Kneeland fue hallado muerto en un "posible suicidio".

El jugador, según el reporte policial, no atendió en la noche del miércoles un pedido de detenerse en la carretera por parte de agentes de seguridad de Texas, dando inicio a una persecución a la que se sumaron unidades de la policía de Frisco.

Poco después, las autoridades encontraron el vehículo estrellado en la vía y lanzaron un operativo empleando drones y perros policía para buscar a Kneeland, que habría huido a pie del lugar.

En la madrugada del jueves, el jugador fue hallado muerto con un "disparo de bala presumiblemente autoinfligido", señaló el texto.

Durante la persecución, la policía recibió información de que Kneeland había expresado "intenciones suicidas", de acuerdo con el reporte.

Kneeland, elegido en la segunda ronda del Draft de 2024, participó en siete de los nueve partidos de esta temporada de los Cowboys.

Apenas el lunes anotó el primer touchdown de su carrera, tras el bloqueo de una patada de despeje, durante la derrota ante los Arizona Cardinals (27-17).

"Marshawn era un compañero de equipo querido y miembro de nuestra organización", recordaron los Cowboys en su mensaje.

bur-gbv/ag

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Quién ganó las elecciones a gobernador en Nueva Jersey 2025
    1

    Quién ganó las elecciones a gobernador en Nueva Jersey 2025

  2. Fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra: lo que se sabe
    2

    Fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra: lo que se sabe

  3. EE.UU. reducirá los vuelos en importantes aeropuertos por el “shutdown” del gobierno: las ciudades afectadas
    3

    Estados Unidos reducirá un 10% los vuelos en importantes aeropuertos por el “shutdown” del gobierno

  4. Trump, tras el triunfo de Mamdani: “Quieren convertir a EE.UU. en la Cuba comunista o la Venezuela socialista”
    4

    Trump, tras el triunfo de Mamdani: “Quieren convertir a Estados Unidos en la Cuba comunista o la Venezuela socialista”

Cargando banners ...