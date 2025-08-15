¿Un Nobel de la Paz para Trump? El comentario de Hillary Clinton que sorprendió hasta al presidente de EE.UU.

NUEVA YORK.- Hillary Clinton, una las rivales más feroces del presidente Donald Trump, ante quien perdió en las elecciones presidenciales de 2016, opinó el viernes que incluso ella podría nominar al magnate al Premio Nobel de la Paz si logra el fin de la guerra de Rusia con Ucrania.

Horas antes de la cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, la ex secretaria de Estado norteamericana dijo en el podcast Raging Moderates, que nominaría a Trump para el premio Nobel si tuviera éxito en conseguir que el ruso ponga fin a su guerra y devuelva todo el territorio que sus fuerzas tomaron por la fuerza de Ucrania desde febrero de 2022.

“Sabes, mira, si pudiéramos lograrlo, si el presidente Trump fuera el arquitecto de eso, lo nominaría para un Premio Nobel de la Paz”, dijo la exsenadora y ex primera dama, de 77 años.

Clinton dijo que hay varias cosas que Trump necesita que Putin acepte si quiere ser merecedor del Premio Nobel de la Paz, tal como vienen promoviendo desde su entorno.

Hillary Clinton says she would nominate President Trump for a Nobel Peace Prize if he secures peace in Ukraine.



“If President Trump was the architect of that, I’d nominate him for a Nobel Peace Prize.” pic.twitter.com/bmshoVvfrl — Oli London (@OliLondonTV) August 15, 2025

“Pero tal vez esta sea la oportunidad de dejar en claro que debe haber un alto el fuego, no haber intercambio de territorio y que, durante un período de tiempo, Putin debería retirarse del territorio que se apoderó para demostrar sus esfuerzos de buena fe, digamos, para no amenazar la seguridad europea”, dijo Hillary Clinton.

La exsenadora estadounidense, quien siempre mantuvo una mala relación con el magnate (él la llama “la corrupta Hillary”), dijo que si Trump pudiera negociar esas condiciones, entonces ella lo nominaría.

Putin y Trump se saludan al reunirse sobre la alfombra roja en Anchorage ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Clinton mencionó que es un “sueño” de ella que Trump tenga éxito durante la próxima reunión y dijo que si el Premio Nobel de la Paz es suficiente motivación para que Trump haga realidad ese sueño, entonces debería conseguirlo.

“Estoy soñando que el presidente Trump pueda enfrentarse a Putin no solo en nombre de Ucrania y su democracia y su gente muy valiente, sino, francamente, en nombre de nuestra propia seguridad e intereses”, dijo.

La respuesta de Trump

En respuesta, Trump dijo que Hillary Clinton podría “volver a caerle bien” por el comentario sobre el Nobel.

“Bueno, eso fue muy amable”, dijo Trump cuando el presentador de Fox News Bret Baier le preguntó sobre el comentario de Clinton durante una entrevista a bordo del Air Force One, cuando estaba rumbo a Alaska. “Quizás tenga que volver a caerme bien “, agregó.

BretBaier: Hillary Clinton says if you can get a peace deal, she'll nominate you for the Nobel Peace Prize...@POTUS: "I may have to start liking her again." 😂🤣 pic.twitter.com/eV5vg99fhw — Breaking911 (@Breaking911) August 15, 2025

Trump y Putin están reunidos cara a cara en Anchorage en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, la instalación militar más grande de Alaska. La cumbre marca la primera vez en diez años que Putin pisa suelo estadounidense y la primera reunión entre ambos desde 2019.

Trump ha expresado la esperanza de que la reunión conduzca a la paz entre Rusia y Ucrania en un futuro próximo, señalando que un objetivo más inmediato para la reunión del viernes sería asegurar una segunda cumbre con el presidente ruso, a la que se sume el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky.

“Si es una mala reunión, terminará muy rápido. Y si es una buena reunión, vamos a terminar teniendo paz en un futuro muy cercano”, dijo Trump el jueves.

Agencias ANSA y AP