Así fue el encuentro entre Trump y Putin en Alaska: apretón de manos, una pregunta incómoda y un paseo en “La Bestia”

ANCHORAGE, Alaska.- El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se dieron un fuerte apretón de manos en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, antes de su cumbre sobre la guerra en Ucrania.

Tras descender del Air Force One, Trump aplaudió al líder ruso mientras Putin se acercaba, caminando sobre alfombras rojas colocadas para cada líder. Se estrecharon la mano durante un largo rato, ambos sonriendo, intercambiaron unas palabras -sin intérprete mediante

Miembros militares uniformados permanecieron firmes en las inmediaciones de la base, y aeronaves B-2 y F-22 —aviones militares diseñados para oponerse a Rusia durante la Guerra Fría— sobrevolaron el lugar para conmemorar el momento. Los bombarderos B-2, además, fueron utilizados este año por Estados Unidos para atacar las instalaciones nucleares de Irán, aliado de Rusia.

Los periodistas que se encontraban cerca gritaron: “Presidente Putin, ¿dejará de matar civiles?”. El líder ruso se llevó la mano a la oreja, pero no respondió.

Luego se dieron un segundo apretón de manos antes de subir a “la Bestia”, la conocida limusina blindada del presidente de Estados Unidos.

Desde adentro del automóvil se pudo ver a un Putin sonriente, mientras el vehículo arrancaba hacia el Centro de Eventos Arctic Warrior.

El saludo entre Donald Trump y Vladimir Putin

Así comenzó el esperado encuentro entre los líderes de las dos potencias, en el primer cara a cara entre ambos desde 2018, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

En la reunión entre los dos líderes -que deja fuera al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky- estaban presentes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

Por el lado de Putin, estaba acompañado por el asesor presidencial Yuri Ushakov y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Cambio de formato

El cambio de formato es significativo, ya que en un primer momento el encuentro entre las partes iba a ser un mano a mano. Este cambio indica que la Casa Blanca está adoptando un enfoque más cauteloso que durante la reunión de 2018 en Helsinki, cuando Trump y Putin se reunieron por primera vez en privado, solo con sus intérpretes, durante dos horas.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, informó que a las comitivas rusa y estadounidense les esperaban horas intensas en Anchorage, con “entre seis y siete horas” de trabajo dada la “gran cantidad de eventos programados” entre los acompañantes de ambos mandatarios.

Putin y Trump caminan sobre la alfombra roja tras su saludo ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Trump espera que una tregua en la guerra de tres años y medio, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, traiga paz a la región y refuerce su imagen como pacificador global, que merecería el Premio Nobel de la Paz.

Para Putin, la cumbre es ya una gran victoria, pues puede usarla para decir que los años de intentos occidentales de aislar a Rusia fracasaron y Moscú ha recuperado el lugar que le corresponde en la primera mesa de la diplomacia internacional.

El presidente ruso se encuentra en Anchorage acompañado de Lavrov, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, Kirill Dmitriev, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. Por su parte, a Trump le acompañan sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnicky Scott Bessent, así como Rubio.

Agencias AFP, AP y ANSA