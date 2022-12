Un oso se escapó de un zoo de Florida, atacó a un empleado y las autoridades tomaron una decisión terminal

escuchar

Un miembro del personal del Jacksonville Zoo and Gardens, en Florida, fue atacado el miércoles por un oso que se escapó. Éste se llamaba Johnny y estaba en el zoológico desde 2017, de acuerdo con CNN. En consecuencia, el animal fue disparado y murió en las instalaciones: “No nos tomamos esto a la ligera. Es profundamente doloroso cuando tenemos la pérdida, especialmente en circunstancias como ésta”, se leía en un comunicado enviado a la misma cadena.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió a las 17.10 horas, cuando el oso negro americano se escapó de la exhibición y enfrentó al trabajador, confirmó Emily Long, portavoz del zoológico en su mensaje: “Se inició una llamada de emergencia y el equipo de armas letales respondió de forma inmediata”. Sin embargo, debido al peligro que podría representar este ejemplar para el resto de los visitantes y del personal, se tomó una decisión crucial: “Nuestra máxima prioridad es siempre la seguridad de las vidas humanas, por lo tanto, se disparó y mató al oso”.

Un cuidador del zoo les dijo a los investigadores, en información consignada por Fox News, que cuando llegó al hábitat vio que el oso atacaba activamente a su compañero. Como no se detuvo, se habría tomado la “decisión ejecutiva” de intervenir y disparar. Luego de que el arma fuera accionada, el animal volvió al recinto y murió.

Mientras tanto, otros trabajadores ayudaron a la víctima hasta que los equipos de rescate arribaron. El cuidador fue traslado al hospital por los Bomberos de Jacksonville y sus heridas no se consideraron potencialmente mortales, según CBS Miami.

Por su parte, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida aseguró que recibió la notificación del ataque y que ya lo investigan.

Priorizar las vidas humanas

En la cuenta de Facebook del zoológico, también se dio una breve descripción. La publicación se realizó hace 17 horas y hasta el momento más de 1700 personas reaccionaron.

Jacksonville Zoo and Gardens fue el escenario de un ataque a un oso @JacksonvilleZooandGardens

En algunos comentarios, se refirieron a la decisión de las autoridades del zoológico: “Lamento que el resultado haya sido la pérdida de la vida del animal, pero la vida de los cuidadores es mucho más valiosa. La gente tiene que entender que los tranquilizantes se pueden utilizar si no hay peligro para el ser humano. Cuando un animal ataca, lo vuelven más agresivo y pueden causar más daño que bien”, escribió una persona; “Hay que actuar con rapidez antes de que se pierdan vidas humanas. ¡Qué triste! No me cabe duda de que fue una decisión difícil de tomar. Sé cuánto amor sienten por los animales. Me pregunto cómo escapó el oso para empezar, ¡por suerte no ocurrió donde pudiera alcanzar a visitantes o niños!”, se leía en la reflexión de otra más.

Otra pérdida en el zoológico de Florida

Jacksonville Zoo and Gardens es un sitio popular en Florida Jacksonville Zoo and Gardens/Facebook

Según un reporte de CBS, a principios de este mes el zoológico perdió a un gorila de espalda plateada. Se llamaba Lash y su deteriorada condición ante su enfermedad cardíaca y artritis fueron determinantes. Su muerte se anunció el 1 de diciembre, justo cuando se preparaba para cumplir 46 años el día de Navidad.

LA NACION