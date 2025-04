Una iglesia etíope en Washington preserva un idioma antiguo y la tradición ortodoxa

WASHINGTON (AP) — En la capital de Estados Unidos, cientos de etíopes vestidos con chales blancos tradicionales cantan en el antiguo idioma litúrgico de una de las ramas más antiguas del cristianismo.

Durante los servicios religiosos que duran horas, el idioma Ge’ez resuena en toda la Iglesia DSK Mariam. Los feligreses se postran en reverencia a Dios y se inclinan cuando un sacerdote camina entre ellos balanceando un incensario con incienso.

Formalmente conocida como Iglesia Re’ese Adbarat Debre Selam Kidist Mariam, fue fundada en Washington en 1987. Ahora cuenta con más de 1.500 miembros registrados, y los líderes de la iglesia dicen que más de 4.000 personas asisten a los servicios cada semana.

DSK Mariam es parte de las Iglesias Ortodoxas Tewahedo de Etiopía, una de las fes cristianas más antiguas de África. Hay un gran interés en preservar el Ge’ez y otras tradiciones de la fe para las futuras generaciones en la bulliciosa región del Distrito de Columbia, hogar de la comunidad de la diáspora etíope más grande en Estados Unidos.

“Nuestra tradición está llena de valores que son relevantes para hoy, para la era moderna. Entonces, estos niños, si aprenden la tradición, el idioma y también la fe, pueden equilibrarse”, afirmó Abraham Habte-Sellassie, un “kesis” o sacerdote, antes de un reciente servicio de Cuaresma que comenzó a medianoche y terminó al mediodía.

“La vida aquí es muy agitada y está orientada hacia el beneficio material”.

La diáspora etíope en EEUU ha crecido durante 50 años

Muchas familias etíopes han llegado a Estados Unidos en los últimos 50 años, principalmente después del derrocamiento en 1974 del ya fallecido emperador etíope Haile Selassie, quien es adorado por la mayoría de los miembros de la fe Rastafari.

Las estimaciones varían ampliamente sobre el número de etíopes en Estados Unidos, desde más de 250.000 hasta estimaciones no oficiales de líderes de la diáspora que lo sitúan más cerca de 1 millón. Con mucho, la comunidad etíope más grande está en el área metropolitana de D.C., notablemente en los condados de Maryland y Virginia cercanos a Washington.

Ellos contribuyen significativamente al bienestar económico y la vitalidad cultural del área, dijo Tsehaye Teferra, fundador y presidente de una agencia de reasentamiento de refugiados con sede en D.C., el Consejo de Desarrollo de la Comunidad Etíope.

Para llegar a los jóvenes y nuevos conversos, DSK Mariam también ofrece servicios en amárico e inglés. Los feligreses pueden seguir las oraciones en grandes televisores de plasma que cuelgan de las columnas de la iglesia decoradas con los colores verde, amarillo y rojo de la bandera etíope.

“Realmente se siente como en casa”, dijo Kannazegelila Mezgebu, una joven de 21 años nacida en la capital de Etiopía, Adís Abeba.

“La Iglesia Ortodoxa Etíope tiene tantos rituales y servicios hermosos. … Cada día tiene su propio significado y uno muy profundo”, dijo Mezgebu, estudiante de último año en la Universidad Estatal de Morgan en Baltimore.

A veces, dijo, puede ser un desafío mantenerse al día con las tradiciones en medio de tantas distracciones en la ciudad. Pero vale la pena, dijo, para que la iglesia anime a otros jóvenes etíopes estadounidenses a encontrar un camino espiritual satisfactorio y reconectarse con sus raíces.

“Todo es tan hermoso y tan interesante de aprender”, comentó. “Eso es lo que realmente me hace amar esta iglesia”.

El simbolismo está entretejido en su práctica de fe

“Hay muchos significados profundos y arraigados detrás de cada tradición”, comentó Beza Bililigne, líder del ministerio juvenil.

Señaló ejemplos: los feligreses se quitan los zapatos antes de entrar a la iglesia como señal de respeto.

El “netela”, la tela de algodón blanca similar a una bufanda que usan los adoradores, simboliza modestia y pureza y representa la tela en la que creen que Jesús fue envuelto al nacer y en la crucifixión, dijo Bililigne. El incienso representa a la Virgen María, y el carbón que lo quema, la divinidad de Jesús.

La adoración es intergeneracional e incorpora los sentidos. Durante el servicio reciente, las risas de los niños se mezclaron con los cánticos de los sacerdotes mientras los diáconos sostenían un paraguas, una cobertura simbólica de su liturgia sagrada.

Cuando las campanas sonaron para la comunión, los feligreses se formaron para recibirla, esperando su turno para que un sacerdote partiera el pan y colocara un trozo en sus bocas.

Algunos adoradores encendieron velas y pidieron intercesión celestial para proteger a los familiares en casa. Etiopía enfrenta conflictos recurrentes en varias de sus regiones; millones de personas necesitan ayuda alimentaria y atención médica.

“Las personas que están aquí en nuestra congregación, algunas tienen familiares encarcelados o asesinados en casa”, dijo Habte-Sellassie. “Vienen aquí y derraman su alma ante el Señor para que Dios pueda llevar paz al país”.

Al final del servicio, los miembros de la iglesia grabaron un video de un anciano cantando una liturgia transmitida por sus antepasados. El metraje se publica en el canal de YouTube de la iglesia para preservarlo para las futuras generaciones con la esperanza de que mantengan la tradición.

“Se nos pide que muchas de nuestras tradiciones, muchas de nuestras oraciones, las sepamos de memoria”, dijo Bililigne. “Mientras la persona esté viva, las tradiciones permanecerán vivas”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.