Una madre descubrió la actividad racista que habían hecho en la guardería de su hija en Miami y se indignó

Una madre se sintió “conmocionada e indignada” tras conocer una actividad que las autoridades educativas realizaron en la guardería en donde estudian sus hijos, ubicada en Miami. Dentro de la programación por el Mes de la Historia Afroestadounidense, el personal pintó de negro las caras de los pequeños y luego publicó las fotografías en la aplicación de mensajería de la escuela.

Courtney Politis aseguró que los padres se dieron cuenta de la situación a través de las fotos publicadas el 3 de febrero. “Son instituciones certificadas y establecidas, deberían saberlo mejor, en mi opinión, la ignorancia sobre el racismo en 2023 ya no es ignorancia”, aseveró sobre el caso que ocurrió en el preescolar Studio Kids Little River. Su hija de 1 año asistía a la escuela en ese momento.

El padre de otro de los niños llamó a la mujer para compartirle las imágenes de los pequeños con el rostro lleno de pintura negra. El hombre calificó esta acción como “repugnante”. En respuesta, Politis se contactó con la dueña de la guardería para pedirle una explicación.

La madre de familia decidió sacar de esa guardería a sus dos hijos Pixabay

Sin embargo, Patricia Vitale, propietaria y directora del lugar, rechazó hacer comentarios y envió un mensaje a todos los padres de familia, en el que aseguraba que no se quiso ofender a nadie con esta actividad. También se disculpó por los inconvenientes.

Tres días después, los padres recibieron uno más en el que se les indicó que todos los empleados recibirán formación adicional tras el incidente. “Queremos informar a todos que nos reunimos el viernes por la tarde con los profesores y el resto del personal. Repasamos varios puntos éticos y de educación multicultural”, empezaba el mensaje citado por CNN.

No obstante, para Politis estas medidas no fueron suficientes y decidió retirar a sus dos hijos, incluso aunque no formaban parte de la misma aula.

“No podemos confiarles a nuestros hijos. Pensé que tendríamos más tiempo antes de que este tipo de racismo o microagresiones tuvieran que ser experimentadas por nuestros niños. Siento que no puedo proteger a mis pequeños de lo que pasa y es probablemente lo más decepcionante y molesto de la situación”, finalizó.

¿En qué consiste el blackface?

El sitio web especializado History detalla que el blackface surgió después de la Guerra Civil. Los actores blancos se hicieron populares por interpretar a personajes que degradaban y deshumanizaban a los afroamericanos.

Los histriones se oscurecían la cara con betún, pintura grasa o corcho quemado. Además, se maquillaban los labios para hacerlos ver más grandes. El apogeo del método se dio en una época en la que las autoridades estadounidenses se enfrentaban a múltiples demandas por derechos civiles. Debido a su contexto histórico, el blackface se considera racista.

Billy Van, el cómico de monólogos en 1900. Esta imagen está disponible en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas

Aunque se desconoce el momento exacto en el que se originó esta práctica, sus raíces se remontan a producciones teatrales europeas de hace siglos, la más famosa es Otelo, de Shakespeare.

El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas (NMAAHC, por sus siglas en inglés), señala que el blackface persiste como caricatura en los medios de comunicación y en las representaciones públicas. Además, los disfraces “negros” también tienen una fuerte presencia en temporadas como Halloween. Actualmente, en los colegios y universidades se lucha contra este movimiento.

