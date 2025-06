Una mujer ocultó diamantes de Cartier comprados en París: perdió su Global Entry y pagó más de US$10.000

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es clara sobre lo que no se puede ingresar a Estados Unidos. A veces, hay viajeros que omiten decir el verdadero valor de su equipaje para no pagar impuestos o evadir algunos controles. No obstante, esto podría resultar contraproducente, como el caso de una pasajera que no declaró los diamantes que había adquirido en París en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

¿Cómo descubrieron la compra de diamantes en París?

Una mujer volvía de París con joyas de Cartier. La pasajera, beneficiaria del programa Global Entry, enfrentó un control secundario luego de declarar que no había comprado nada. No obstante, después dijo que había gastado US$66.000 en compras, informó CBP en su comunicado oficial.

La viajera llegó de París con joyas de Cartier Foto de CBP

Durante la inspección secundaria, los oficiales pidieron los recibos y la pasajera sumó 136.612 euros, es decir, el equivalente a US$158.307. Sin embargo, la CBP contaba con el recibo del VAT francés, que indicaba compras por 158.200 euros, unos US$183.065 en artículos no declarados.

Entre los objetos adquiridos figuraban dos brazaletes de diamantes “Love” en oro y dos collares de Cartier, detalló la CBP.

¿Qué sanción aplicó CBP a la pasajera?

La agencia recordó que existe un límite de exención personal para compras en el extranjero. Por excederlo, debió pagar más de US$10.000 en aranceles y se inició la revocación de su Global Entry por violar las condiciones del programa.

“Trusted traveler status no otorga permiso para infringir las leyes de nuestro país”, afirmó Cleatus P. Hunt, Jr., director del Puerto de Área de CBP en Filadelfia. A su vez, sostuvo que proteger la integridad del programa es una prioridad para la agencia.

¿Qué es y qué exige el Global Entry a sus miembros?

Global Entry es el programa de viajero confiable de CBP, que agiliza el ingreso a Estados Unidos para personas pre-aprobadas de bajo riesgo. La CBP destacó que sus miembros deben cumplir las leyes y declarar con veracidad; además, pueden ser elegidos al azar para inspección.

La agencia señaló que es el segundo mayor recaudador de ingresos del país, solo detrás del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), al haber percibido más de US$88.000 millones en aranceles e impuestos durante el año fiscal 2024. La proyección oficial indica que en 2025 superará esa cifra.

La mujer debió abonar más de US$10 mil en aranceles Foto de CBP

¿Cómo se preparó la CBP para el aumento de viajeros por los eventos deportivos?

La CBP informó que reforzó sus tecnologías y programas para facilitar el ingreso de millones de visitantes que ingresan a Estados Unidos por el Mundial de Clubes FIFA 2025. Además, es un ensayo para la próxima Copa del Mundo 2026, que según el comunicado atraerá un flujo combinado de 10 millones de turistas internacionales.

La CBP destacó la implementación de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP), que toma automáticamente la foto del viajero para confirmar identidad y completar la evaluación aduanera antes del contacto con el oficial. EPP funciona en aeropuertos como Orlando, Dallas, Los Ángeles y Atlanta.

La agencia amplió también el uso de Ingreso Fronterizo Sin Interrupciones (SBE), que permite a miembros de Global Entry pasar con mínima interacción en aeropuertos como Miami, Dulles, Newark y Toronto.

La CBP recordó la obligación de informar compras Foto de CBP

¿Cómo declarar oro, monedas y lingotes al volver a EE.UU.?

Los diamantes no son los únicos bienes que deben declararse al ingresar a Estados Unidos. La CBP exige informar la entrada de monedas de oro, medallas y lingotes, aunque no estén sujetos a aranceles. Si el valor total supera US$10.000, es obligatorio presentar el formulario FinCEN 105 ante un oficial.

La CBP prohíbe traer este tipo de bien si proviene de Cuba, Irán o Sudán, así como piezas falsificadas o réplicas sin la marca oficial. En caso de duda, la recomendación es declarar siempre los artículos para evitar sanciones.