Una popular aerolínea estadounidense podría suspender sus operaciones por graves problemas económicos

La aerolínea estadounidense Spirit Airlines, que se declaró en bancarrota a fines de 2024, anunció en marzo que había logrado reducir parte de su deuda. Con ese avance, planeaba reestructurar su modelo de negocio para enfocarse en clientes de mayores ingresos. Sin embargo, la recuperación no se concretó y la empresa advirtió que podría suspender sus operaciones debido a la baja demanda de reservas.

Aerolínea de EE.UU. anuncia su cierre y analiza cancelaciones masivas

Spirit Airlines se declaró en bancarrota en noviembre de 2024, luego de enfrentarse a varios meses de duras pérdidas financieras, además de problemas técnicos con sus aviones y la estrategia fallida de fusión con JetBlue.

Spirit Airlines se declaró en bancarrota en noviembre de 2024 (Facebook/Spirit Airlines)

En marzo de 2025, Reuters reportó que la empresa de vuelos había reducido su deuda en US$795 millones, con lo que podrían apostar por un sector de viajeros con mayores ingresos y así obtener hasta un 13% más de ganancias por pasajero. Sin embargo, eso no logró concretarse.

Tras este reporte, la empresa publicó un informe el pasado lunes 11 de agosto en el que aclara su situación, lo que causó temor ante las posibles cancelaciones masivas de los vuelos programados para el verano y los próximos días feriados en EE.UU., según Daily Mail, aunque por el momento no hay anuncios oficiales.

De acuerdo con los directivos, los motivos del cierre se relacionan con las condiciones difíciles del mercado, los excesos de vuelos, las bajas demandas de viajes y la reducción de tarifas. La empresa declaró que para continuar en funciones después del plazo mencionado necesitarían más efectivo.

Ante la posibilidad de que estas dificultades continúen lo que resta de 2025, la gerencia de Spirit Airlines tiene dudas sobre su capacidad para continuar con sus operaciones, aunque están preparados para operar durante 12 meses más.

Los planes de Spirit Airlines para evitar el cierre

Además de suspender de manera temporal a 270 pilotos y degradar a otros 140 para ahorrar dinero y mantenerse en funcionamiento, la gerencia buscará aumentar sus reservas financieras con diferentes acciones, de acuerdo con Daily Mail.

Una de las más importantes es la venta y renta tanto de aeronaves como de otros bienes inmuebles.

Spirit Airlines planea rentar y vender aeronaves para aumentar sus reservas financieras (Facebook/Spirit Airlines)

Spirit Airlines también compartió que aún existen dudas sobre si podrá continuar funcionando durante los próximos meses debido a que su procesador de tarjetas de crédito analiza finalizar su contrato con la empresa si esta no reserva más fondos como garantía.

Además, la incertidumbre en relación con los recortes al presupuesto y el aumento de aranceles serían las razones por las que los pasajeros han reconsiderado sus planes y disminuido su capacidad de gasto e inversión, según ABC News.

Las pérdidas que ha sufrido la aerolínea se registran desde el inicio de la pandemia en 2020, además de Spirit, otras aerolíneas de bajo costo, estarían en situaciones similares.

Qué pasa si Spirit Airlines cancela sus vuelos

La aerolínea de bajo costo ampliamente conocida en el país norteamericano anunció en noviembre de 2024 su bancarrota, lo que generó incertidumbre en sus pasajeros, de acuerdo con Independent.

Esto surgió tras el intento fallido de fusionarse con JetBlue, además de los problemas en la flota de aviones Airbus A320, por dificultades con los motores GTF de Pratt & Whitney.

Spirit Airlines podría dejar de operar durante los próximos meses (Facebook/Spirit Airlines)

En ese momento, Spirit aseguró que los vuelos continuarían de la forma programada y que los clientes no sufrirían ningún tipo de interrupciones.

Ante este panorama, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), señala que en caso de retrasos o cancelaciones, las aerolíneas debe rembolsar el costo total del pasaje.

Es así como los clientes de Spirit Airlines podrían solicitar un rembolso, en lugar de aceptar cambios en reprogramaciones.