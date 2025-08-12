Adiós a un clásico en California: la tienda de artículos para el hogar que cierra ocho locales este 30 de septiembre

At Home Group Inc., una minorista de artículos para el hogar, anunció el cierre de al menos ocho locales en California para el 30 de septiembre. Esta medida ocurre meses después que la compañía se declarara en quiebra.

Cuáles son las tiendas que cerrarán en California

La compañía, con más 260 tiendas en 40 estados, cerrará ocho sucursales en el Estado Dorado para reducir sus deudas. Las mismas están ubicadas en:

1982 E 20Th St., Chico

2200 Harbor Blvd., Costa Mesa

26532 Towne Center Drive Suites A-B, Foothill Ranch

2900 N Bellflower Blvd., Long Beach

3795 E Foothills Blvd., Pasadena

8320 Delta Shores Circle S., Sacramento

750 Newhall Drive, San Jose

2505 El Camino Real, Tustin

Aparte de estos locales, cerrarán 16 en otros estados como Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Massachusetts, Virginia y Washington, según consignó USA Today.

Las razones detrás del cierre de locales de At Home

At Home Group Inc. se declaró en bancarrota el 16 de junio, cuando se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. En el documento legal, la empresa remarcó los “desafíos financieros y operativos” que enfrentaron a fines del año pasado y comienzos de 2025 como consecuencia de la pandemia.

La compañía se enfrentó a un incremento en sus costos y a cambios en el consumo del consumidor Chris Dempsey

“A finales de 2024 y principios de 2025, At Home enfrentó ciertas restricciones de liquidez derivadas de las tendencias macroeconómicas posteriores a la COVID-19″, aseveró la compañía.

Entre los principales desafíos que enfrentó la empresa, se encontraron:

El retiro del CEO en noviembre de 2023 y el nombramiento de un nuevo CEO, Brad Weston , en junio de 2024

, en junio de 2024 La desaceleración de la demanda.

Costos inesperados de transporte.

Aumento de los costos de materiales, mano de obra y combustible.

El cambio en las preferencias del consumidor hacia las compras en línea y lejos de las tiendas físicas.

Tiendas recién abiertas en nuevas geografías tuvieron un rendimiento inferior al esperado.

La volatilidad del entorno arancelario que afectó de manera directa a sus proveedores extranjeros.

La deuda que afecta a la compañía minorista

At Home y sus afiliados también se enfrentan a una deuda de casi dos mil millones de dólares. Para pagar el pasivo, organizaron un plan de reestructuración bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos.

Esta estrategia prevé el pago de 1620 millones de dólares a través del Financiamiento de Deudor en Posesión (DIP, por sus siglas en inglés), pagos en efectivo y la culminación de sucursales con “términos de alquiler desfavorables” o con bajo rendimiento financiero.

La historia de At Home

La minorista tuvo su primera sede en Texas en 1979 bajo el nombre de “Garden Ridge Pottery”. En los años ochenta, abrió otra sucursal y compró dos centros comerciales en Houston.

Para 2013, la empresa consolidó más de 200 tiendas y, al año siguiente, adoptó su nombre actual como parte de una estrategia de renovación bajo el concepto de “venta minorista innovadora“.

Decoraciones en At Home

“At Home es la supertienda de decoración para el hogar con más de 200 tiendas y en constante crecimiento. Pero cuanto más cambiemos, más nos mantendremos fieles a nuestra identidad”, asevera el sitio web de la compañía. Hoy, sin embargo, tiene que cerrar locales.