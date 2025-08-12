Adiós a un clásico en California: la tienda de artículos para el hogar que cierra ocho locales este 30 de septiembre
La decisión fue tomada meses después de que la popular cadena minorista se declarara en bancarrota
- 3 minutos de lectura'
At Home Group Inc., una minorista de artículos para el hogar, anunció el cierre de al menos ocho locales en California para el 30 de septiembre. Esta medida ocurre meses después que la compañía se declarara en quiebra.
Cuáles son las tiendas que cerrarán en California
La compañía, con más 260 tiendas en 40 estados, cerrará ocho sucursales en el Estado Dorado para reducir sus deudas. Las mismas están ubicadas en:
- 1982 E 20Th St., Chico
- 2200 Harbor Blvd., Costa Mesa
- 26532 Towne Center Drive Suites A-B, Foothill Ranch
- 2900 N Bellflower Blvd., Long Beach
- 3795 E Foothills Blvd., Pasadena
- 8320 Delta Shores Circle S., Sacramento
- 750 Newhall Drive, San Jose
- 2505 El Camino Real, Tustin
Aparte de estos locales, cerrarán 16 en otros estados como Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Massachusetts, Virginia y Washington, según consignó USA Today.
Las razones detrás del cierre de locales de At Home
At Home Group Inc. se declaró en bancarrota el 16 de junio, cuando se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. En el documento legal, la empresa remarcó los “desafíos financieros y operativos” que enfrentaron a fines del año pasado y comienzos de 2025 como consecuencia de la pandemia.
“A finales de 2024 y principios de 2025, At Home enfrentó ciertas restricciones de liquidez derivadas de las tendencias macroeconómicas posteriores a la COVID-19″, aseveró la compañía.
Entre los principales desafíos que enfrentó la empresa, se encontraron:
- El retiro del CEO en noviembre de 2023 y el nombramiento de un nuevo CEO, Brad Weston, en junio de 2024
- La desaceleración de la demanda.
- Costos inesperados de transporte.
- Aumento de los costos de materiales, mano de obra y combustible.
- El cambio en las preferencias del consumidor hacia las compras en línea y lejos de las tiendas físicas.
- Tiendas recién abiertas en nuevas geografías tuvieron un rendimiento inferior al esperado.
- La volatilidad del entorno arancelario que afectó de manera directa a sus proveedores extranjeros.
La deuda que afecta a la compañía minorista
At Home y sus afiliados también se enfrentan a una deuda de casi dos mil millones de dólares. Para pagar el pasivo, organizaron un plan de reestructuración bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos.
Esta estrategia prevé el pago de 1620 millones de dólares a través del Financiamiento de Deudor en Posesión (DIP, por sus siglas en inglés), pagos en efectivo y la culminación de sucursales con “términos de alquiler desfavorables” o con bajo rendimiento financiero.
La historia de At Home
La minorista tuvo su primera sede en Texas en 1979 bajo el nombre de “Garden Ridge Pottery”. En los años ochenta, abrió otra sucursal y compró dos centros comerciales en Houston.
Para 2013, la empresa consolidó más de 200 tiendas y, al año siguiente, adoptó su nombre actual como parte de una estrategia de renovación bajo el concepto de “venta minorista innovadora“.
“At Home es la supertienda de decoración para el hogar con más de 200 tiendas y en constante crecimiento. Pero cuanto más cambiemos, más nos mantendremos fieles a nuestra identidad”, asevera el sitio web de la compañía. Hoy, sin embargo, tiene que cerrar locales.
Otras noticias de Agenda EEUU
Su historia. Presentó su licencia de conducir en la entrada de un hospital en EE.UU. y terminó detenida por el ICE
Volantazo de Newsom. Ahora le ofrece una tregua a Trump por los mapas electorales de California y Texas
Tres versiones disponibles. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en EE.UU. en agosto de 2025
- 1
Conmoción en Israel por una pintada en el Muro de los Lamentos: “Hay un Holocausto en Gaza”
- 2
Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero
- 3
Anti turismo: vecinos holandeses usaron Google Maps para espantar visitantes
- 4
Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”