Hallazgo histórico de abejas mineras en Nueva York: más de 5 millones anidan bajo tierra en un cementerio

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell documentó la presencia de una gran población de abejas en el estado de Nueva York. El lugar del hallazgo fue el Cementerio East Lawn, en la localidad de Ithaca, donde los estudios determinaron que 5,5 millones de ejemplares de la especie andrena regularis habitan bajo tierra.

Nueva York: descubren una colonia récord de abejas subterráneas en Ithaca

El encuentro con estos insectos ocurrió de forma accidental algunos años atrás. Según relató la revista científica Nautilus, la técnica de laboratorio Rachel Fordyce caminaba por el cementerio hacia su lugar de trabajo en el departamento de entomología de Cornell cuando observó el movimiento de los insectos en el suelo y recolectó individuos en un frasco para su análisis.

Poco después, el entomólogo Bryan Danforth identificó a los ejemplares como andrena regularis, popularmente conocidas como abejas mineras. La investigación permitió establecer que la especie emergió del suelo en la primavera de 2023.

Ithaca alberga una de las mayores colonias de abejas mineras registradas en el mundo

Los resultados del hallazgo aparecieron en la publicación Apidologie, escrita por Steven T. Hoge. En ella, el autor del artículo declaró: “Estoy seguro de que existen otras grandes agregaciones de abejas en el mundo que simplemente no hemos identificado. Sin embargo, en términos de lo que hay escrito hasta el momento, esta es una de las más grandes”.

El comportamiento de estos insectos presenta rasgos de interés para la biología. Según explicó el portal Discover Wildlife, el 90% de las especies de abejas pertenecen a la categoría de “vida solitaria”, lo que significa que los individuos no forman sociedades, salvo para el proceso de apareamiento.

No obstante, en sitios con drenaje y suelo apto para la excavación, las hembras construyen nidos con cámaras bajo la tierra en proximidad unas de otras. Este fenómeno recibe el nombre de agregación.

El descubrimiento corresponde a uno de los grupos de abejas más grandes que se hayan detectado Unsplash

El grupo del Cementerio East Lawn es una de las mayores y más antiguas agregaciones conocidas de abejas de nido en tierra. Además, la salida de las abejas a la superficie coincide con el ciclo de la flora en la región.

Cómo científicos de Cornell estimaron millones de abejas bajo tierra en East Lawn

Para el conteo de los ejemplares, el equipo utilizó trampas de salida. Según detalló Discover Wildlife, estos dispositivos consisten en tiendas de malla que cubren un metro de superficie y dirigen a los insectos hacia recipientes de vidrio.

En la primavera de 2023, los investigadores capturaron en un lapso de seis semanas 3251 insectos en el cementerio. El análisis de esas muestras permitió proyectar la cifra total de la colonia en el área del camposanto.

La ubicación de la colonia en un cementerio ofrece condiciones para la supervivencia de la especie. El suelo de estos sitios permanece sin alteraciones por la actividad de la construcción o la agricultura. Además de las abejas, en East Lawn se registró la presencia de venados, gansos, zorros, coyotes y halcones.

El cementerio sirve como refugio para las abejas, ya que el suelo no sufre alteraciones Unsplash

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), los cementerios actúan como refugios que protegen a las poblaciones de abejas de la zona. El organismo emitió un aviso sobre el riesgo de estos hábitats: “si estos sitios de anidación son pavimentados o perturbados, millones de polinizadores podrían desaparecer a la vez”.