A menos de cuatro horas de Salt Lake: así es la ciudad de Utah que se siente “como estar en Marte”

En el estado de Utah se encuentra Moab, una ciudad con paisajes únicos que parecieran originarios de Marte. Con inusuales arcos de roca formados por la naturaleza, rocas balanceadas y ríos rápidos, es un destino recomendado para quienes buscan relajarse o vivir una aventura al aire libre.

Moab: la ciudad de Utah que se parece a Marte

Moab es la ciudad más grande en el condado de Grand, Utah. Como señaló el sitio web de Discover Moab, este lugar es famoso por sus cañones de roca roja, los cuales forman paisajes que a algunos visitantes les recuerdan a aquellos que podrían verse en Marte.

Ubicado a poco menos de cuatro horas de Salt Lake City, Moab es un destino turístico para las personas que aman la naturaleza, como mencionó la página de Visit Utah.

Algunas de las actividades más populares para realizar en esta ciudad se encuentran:

Ciclismo de montaña

Rafting

Escalada de cañones

Caminata

Camping

Los paisajes son célebres por el inusual aspecto que presentan sus formaciones de piedra arenisca, las cuales fueron talladas por los elementos naturales durante miles de años. Las vistas desde este sitio son tan singulares que incluso han sido escenarios para películas de Hollywood.

Una de ellas fue John Carter, un filme de 2012 de ciencia ficción que se desarrolla, justamente, en Marte. De acuerdo con el perfil de la película en IMDb, varias escenas de John Carter se grabaron en Moab.

Los mejores lugares para apreciar las vistas únicas son los múltiples parques nacionales que son el orgullo de la ciudad.

Por qué son famosos los parques nacionales de Moab

Como señaló Discover Moab, los dos parques nacionales más populares de este lugar son Arches National Park y Canyonlands National Park.

Arches National Park y Canyonlands National Park son algunos de los parques nacionales más importantes de Moab y de Utah (Unsplash/Andrey Grinkevich)

En Arches National Park se encuentra la mayor concentración de arcos naturales de arenisco en el mundo. En los 76.518 acres (poco más de 300 millones de m2) que ocupa este parque se encuentran más de 2000 arcos que fueron formados sin intervención humana.

Otro elemento sorprendente en este sitio son las piedras balanceadas. Una de ellas tiene una altura total de 128 pies (39 m), con la roca superior elevada a 55 pies (17 m) sobre su base.

Este parque ofrece una variedad de rutas para caminar, tanto amigables para toda la familia como las recomendadas para caminantes más experimentados. Además de las formaciones rocosas, en primavera Arches National Park se viste con una variedad de flores salvajes típicas del desierto.

Canyonlands National Park es el parque nacional más grande de Utah. En este lugar se encuentra Island in the Sky (“la isla en el cielo”), una meseta elevada que le permite a los visitantes ver a una distancia de 100 millas (161 km) hacia cualquier dirección.

Según Discover Moab , en este parque se pueden experimentar algunas de las noches más oscuras en toda América del Norte, lo cual es ideal para quienes disfrutan de observar las estrellas.

Al ser atravesado por los ríos Colorado y Green, este parque también cuenta con 14 millas (22 km) de rápidos disponibles para el público.

Qué más se puede hacer en Moab, Utah

En Moab existe una variedad de formas para disfrutar de los paisajes naturales de la región.

Moab es un sitio popular para las excursiones en vehículos todoterreno (Pexels/Dakota Edwards)

Visit Utah señaló que entre las actividades más llamativas se encuentran:

Recorridos a bordo de vehículos 4x4

Vuelos en helicóptero

Paseos en globo aerostático

Renta de motocicletas

Recorridos en tirolesa

Paracaidismo

En la ciudad también hay opciones de restaurantes locales, tiendas, museos y galerías de arte para visitar.

Uno de sus museos más populares es Moab Giants Dinosaur Park, un museo con más de 100 réplicas tamaño real de dinosaurios. La región donde se ubica esta exposición tiene una alta concentración de huellas fosilizadas de dinosaurios.