Cómo anotarse para acceder a una beca del 100% en la Universidad de Utah en 2026: los requisitos

Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior para los estudiantes, la Universidad de Utah lanzó un nuevo programa que incluye una beca con la que garantiza la cobertura total de la matrícula y las cuotas obligatorias para los alumnos de nuevo ingreso.

Universidad de Utah ofrece una beca del 100 por ciento para nuevos alumnos

La Universidad de Utah anunció que a partir del otoño de 2026 ofrecerá una nueva beca llamada Utah Promise, que garantizará la cobertura total de la matrícula y las cuotas obligatorias para estudiantes de primer año que ingresen a la institución.

La beca Utah Promise tiene una duración de cuatro años con todos los gastos pagados (FB universityofutah)

La beca está diseñada para ampliar el acceso a la educación superior de los alumnos de todo el estado, al brindar mayores oportunidades a los hijos de familias de clase trabajadora y media que buscan estudiar sin cargar con los altos costos universitarios.

“Este es un paso transformador para la Universidad de Utah. Ningún estudiante debería tener que elegir entre cursar estudios universitarios y la seguridad financiera de su familia. Utah Promise garantiza que la educación superior esté al alcance de miles de estudiantes en todo nuestro estado”, afirmó Taylor Randall, presidente de la institución.

El programa se basa en iniciativas de ayuda financiera y becas ya existentes en la universidad, que combinan financiamiento público y privado, y está enfocado tanto en los estudiantes de nuevo ingreso como en quienes ya cursan su carrera, para ayudarlos a completar su título profesional.

Cuáles son los requisitos para conseguir la beca Utah Promise

El programa está dirigido a estudiantes de primer grado de pregrado que se gradúan de la preparatoria con un promedio general (GPA) mínimo no ponderado de 3.5 o superior, y cuyos ingresos o bienes familiares sean menores a 100.000 dólares anuales.

Los alumnos interesados en la beca deben cumplir ciertos requisitos (FB universityofutah)

Los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de Utah .

. Ser estudiante de primer año (por primera vez en educación superior).

(por primera vez en educación superior). Tener un GPA no ponderado de 3.5 o más .

. Contar con un ingreso familiar anual y activos inferiores a 100.000 dólares, según la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes).

inferiores a 100.000 dólares, según la (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). Completar la solicitud de admisión antes del 1 de diciembre .

. Enviar la FAFSA antes del 1 de febrero (código escolar de la Universidad de Utah: 003675).

Los beneficiarios seleccionados recibirán cobertura total de matrícula y cuotas obligatorias por hasta cuatro años de estudios a tiempo completo, con la posibilidad de combinar la beca con otras subvenciones.

Cómo solicitar la beca Utah Promise

Los estudiantes que cubran los requisitos deben completar una solicitud de admisión gratuita antes del 1 de diciembre y completar la FAFSA. Para mantener la beca, los alumnos deberán renovar su solicitud de ayuda federal cada año, mantener el promedio mínimo de 3.5 y conservar un nivel de ingresos familiares menor a 100.000 dólares anuales.

Los pasos para solicitar la beca Utah Promise son los siguientes:

Enviar la solicitud de admisión a la Universidad de Utah y cualquier documento requerido antes del 1 de diciembre .

a la Universidad de Utah y cualquier documento requerido antes del . Completar la FAFSA antes del 1 de febrero .

antes del . Esperar la carta de aceptación de la universidad.

de la universidad. Recibir comunicación oficial sobre su posible elegibilidad para la beca Utah Promise.

para la beca Utah Promise. Completar la inscripción universitaria y mantener los requisitos académicos y financieros para conservar el beneficio.