En las montañas de Utah: el increíble castillo de US$23.5 millones que tiene campo de fútbol, béisbol y tenis

Ubicado en las montañas de Utah, un castillo de estilo francés de 11 hectáreas se acaba de poner a la venta tras una serie de remodelaciones de su actual dueño. La propiedad, conocida como Camelot, cuenta con todas las comodidades e incluye amenidades como un picadero ecuestre, campo de fútbol, de béisbol y hasta de tenis.

Cómo es Camelot, el castillo que se vende en Utah

Con una extensión de 27 acres (alrededor de 11 hectáreas), en el Valle de Heber se levanta el castillo Camelot, una residencia de 24.000 pies cuadrados (2229 metros cuadrados) que recientemente salió al mercado, según Realtor.

Cancha de tenis de la finca Camelot (Realtor.com)

La propiedad, ubicada en 2344 W 3000 S en Charleston, Utah, fue rediseñada en 2023 por su actual propietario, Jim Steel, presidente de clientes estratégicos globales de Salesforce, quien la describe como “la única propiedad parisina moderna en el condado”.

Un castillo con amenidades únicas

El inmueble, que tiene como telón de fondo los montes Wasatch, cuenta con instalaciones poco comunes en una residencia privada: picadero ecuestre, campo de béisbol, cancha de fútbol y de tenis. Su precio de venta es de US$23,5 millones.

La agente inmobiliaria Valen Lindner lo describe como un resort privado que puede competir con destinos exclusivos como Los Hamptons, gracias a su piscina olímpica techada, pistas ecuestres y extensos terrenos diseñados con precisión.

Los jardines y áreas verdes se integran con los campos deportivos y destacan por su mantenimiento impecable. En el interior, Camelot combina amplios salones con habitaciones más íntimas, acabados personalizados en piedra caliza y carpintería de lujo.

Las cocinas, equipadas para chefs profesionales, incluyen gabinetes a medida y electrodomésticos de alta gama, mientras que los baños ofrecen accesorios de estilo spa. La mansión dispone de siete dormitorios con acabados refinados.

Muy cerca de los destinos de montaña más famosos del mundo

Aunque se encuentra aislada en las montañas, la propiedad está a solo 15 minutos de Park City y Sundance, lo que ofrece acceso directo a pistas de esquí, actividades al aire libre y eventos culturales.

Paisaje montañoso del Valle de Heber (Instagram @hebervalley)

Además, se ubica muy cerca del río Provo y de los lagos alpinos del condado de Wasatch, conocidos por la pesca con mosca y la navegación. Para mayor exclusividad, a tres minutos de la finca existe una pista privada de aterrizaje, lo que facilita su conexión aérea.

Cómo es el Valle de Heber en Utah, donde está Camelot

El Valle de Heber se encuentra a unos 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City y a pocos kilómetros de resorts de fama mundial como Deer Valley y Sundance Mountain Resort, de acuerdo con el sitio oficial del destino.

Colores del otoño en los bosques del Valle de Heber (Instagram @hebervalley)

La zona también presume de tres parques estatales, un ferrocarril turístico, una sede olímpica y 90 hoyos de golf de montaña. El pueblo local, con fuerte influencia suiza, combina hoteles de lujo y resorts con opciones más económicas como bed and breakfast, áreas para autocaravanas y campamentos.

Durante todo el año se celebran eventos culturales, desde festivales de música hasta obras de teatro, visitas guiadas y degustaciones de productos artesanales como el chocolate rural.

La puesta en venta del castillo Camelot refleja el auge del mercado inmobiliario de lujo en Utah, un estado que combina exclusividad, naturaleza y cercanía con centros culturales y deportivos de renombre mundial. Para quienes buscan privacidad, amenidades únicas y acceso inmediato a destinos de montaña, esta mansión ofrece un estilo de vida difícil de igualar.